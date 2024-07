Die SG Wattenscheid verliert das erste Mal in der Vorbereitung. Das Testspiel gegen das VDV-Proficamp geleitet von Cheftrainer Peter Neururer endet mit 2:3.

Der Oberligist SG Wattenscheid 09 startet in zweieinhalb Wochen in die Saison. Aktuell befindet man sich mitten in der Vorbereitung. Die Bochumer bestritten bis dato vier Testspiele.

Nach einem Sieg und zwei Unentschieden folgte die erste Niederlage. Wattenscheid unterlag den vereinslosen Profis mit 2:3. Trainiert wird die VDV-Auswahl von Kult-Trainer Peter Neururer.

Die arbeitslosen Profifußballer haben während des VDV-Trainingscamps die Möglichkeit, sich fit zu halten und sich bei Testspielen für ein neues Arbeitspapier zu empfehlen.

Wattenscheid-Cheftrainer Christopher Pache zeigte sich trotz der knappen Niederlage zufrieden: "Es war ein sehr ordentlicher Test. Das Spiel hatte ein hohes Niveau. Es war eine sehr temporeiche Partie mit vielen Ballwechseln. Die Jungs haben es gegen einen guten Gegner stark gemacht."

Nach 45 Minuten stand es 2:1 für die VDV-Auswahl. Nach einem tollen Fernschuss von Kenan Dünnwald (ehemals EFL Championship) und einem sauber vollendeten Konter von Joshua Kapenda konnte Wattenscheid den Anschlusstreffer kurz vor der Pause erzielen.

Nachdem der Oberligist stark in die Partie gestartet war, machte sich die individuelle Klasse der Neururer-Elf bemerkbar. "Wir mussten im ersten Durchgang viel gegen den Ball arbeiten. Wir hatten zu wenig Ballbesitzphasen und haben uns zu oft zu tief fallen lassen. Das war eigentlich nicht der Plan. Dadurch haben wir dem Gegner viel Raum geboten" erklärte Pache.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Bochumer dann ein anderes Gesicht. Wattenscheid kam stark aus der Pause und erspielte sich einige aussichtsreiche Möglichkeiten. Die letzte Präzision im Abschluss fehlte allerdings. Der dritte Treffer der vereinslosen Profimannschaft fiel mitten in dieser Drangphase.

Das Ergebnis eines Testspiels ist mir in der Regel egal. Coach Pache

Die Wattenscheider gaben sich bis zum Schluss nicht auf und erzielten in der 80. Minute den erneuten Anschlusstreffer. In den letzten Minuten wurde es dann zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams hatten die Möglichkeiten für ein weiteres Tor.

"In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht. Wir hatten mehr Ballbesitz und ich sehe ein leichtes Chancenplus auf unserer Seite. Im Aufbauspiel müssen wir uns noch steigern, dann wäre es eine starke Partie gewesen", sagte der Wattenscheid-Coach.

Die Sportgemeinschaft aus Wattenscheid hat jetzt noch drei weitere Testspiele vor der Brust.

SG Wattenscheid Kommenden Testspiele 27. Juli: DJK TuS Hordel 28. Juli: TVD Velbert 4. August: Mülheimer FC 97

Coach Pache betonte: "Das Ergebnis eines Testspiels ist mir in der Regel egal. Wir wollen Dinge wie Automatismen und Laufwege festigen. Die Jungs setzten das aktuell gut um, daher schaue ich nicht so sehr auf das Resultat."