Transfer-News aus der Oberliga Niederrhein. Die Sportfreunde Baumberg holen einen Youngster, auch der FC Büderich präsentiert einen Neuzugang.

Knapp vier Wochen vor dem Start in die neue Saison sind die Kader der Teams aus der Oberliga Niederrhein gut gefüllt. Hier und da sind aber noch Plätze frei - einen solchen haben die Sportfreunde Baumberg nun belegt.

Der amtierende Meister hat mit Frederik Brünen einen jungen Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 20-Jährige kennt die Liga bereits, denn er stand vom vergangenen Herbst und bis zum Saisonende bei der Spvg. Schonnebeck unter Vertrag. Allerdings kam Brünen nur zu zwei Einsätzen für die Essener.

Doch in Baumberg zeigt man sich überzeugt, dass der Youngster, der aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf gezogen ist, die Mannschaft schon bald verstärken kann.

"Er bringt Qualitäten mit, die wir in unserem Mittelfeld noch benötigen - starke Defensivarbeit, ein ordentliches Antizipieren, Größe und Zweikampfstärke, um im Mittelfeld eine gute Absicherung und eine gewisse Balance für unser Spiel darzustellen", erklärt Trainer Salah El Halimi. "Zudem sehen wir in ihm noch ein enormes Entwicklungspotential, das wir gemeinsam fördern können und wollen."

Auch der FC Büderich begrüßt einen Neuzugang. Mit Younes Mouadden handelt es sich um einen Spieler, der in der Oberliga Niederrhein kein Unbekannter ist. Der gebürtige Oberhausener absolvierte für den 1. FC Bocholt, 1. FC Kleve und zuletzt für den KFC Uerdingen insgesamt 57 Partien in dieser Spielklasse. Elf Tore und sieben Vorlagen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler.

In der Saison 2022/23 trug er das KFC-Trikot, anschließend wechselte der 23-Jährige in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu Cosmos Koblenz. Nach einem Jahr kehrt er zurück an den Niederrhein.

Seine Torpremiere für Büderich feierte Mouadden bereits. Er traf beim 3:1 gegen DV Solingen am Wochenende. "Ich freue mich auf die Saison und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", zitiert der Verein seinen Neuzugang.