Ratingen 04/19 hat drei weitere Neuzugänge vorgestellt. Zwei kommen aus der Regionalliga, einer davon von Rot-Weiß Oberhausen.

Nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison geht Ratingen 04/19 mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit. Der Kader blieb weitgehend zusammen, mit der Verpflichtung des erfahrenen Stürmers Sven Kreyer setzte die Germania bereits ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt.

Nun kann Kreyer einen bisherigen Teamkollegen von Rot-Weiß Oberhausen in Ratingen begrüßen. Denn auch Rinor Rexha wechselt vom Regionalligisten RWO zum Spitzenreiter der ewigen Tabelle der Oberliga Niederrhein.

Am Samstag gab der Klub den Transfer des 25-Jährigen bekannt und vermeldete darüber hinaus zwei weitere Neuzugänge: Clinton Asare, der zuletzt für Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga auflief. Und Mykyta Kildiyarov, der zuletzt in der U19 des MSV Duisburg spielte.

Damit hat sich Ratingen Stand jetzt neunfach verstärkt - neben dem Trio und Kreyer hat Sportchef Frank Zilles Pascal Kubina (Mülheimer FC), Zissis Alexandris (SG Unterrath), Ilyas Vöpel (Union Nettetal), Daniel Gordon Raul (Rot-Weiß Oberhausen U19) sowie Maxmilian Dimitrijevski (Borussia Mönchengladbach U19) mit Verträgen ausgestattet.

Mit Rexha kam nur ein Offensivspieler dazu, der die Erfahrung von 54 Einsätzen in der Regionalliga West mitbringt. Auch die Oberliga Niederrhein kennt der frühere kosovarische Junioren-Nationalspieler bereits aus Zeiten bei TuRU Düsseldorf.

Asara kommt nach einem Jahr in Ahlen nach Ratingen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldmann spielte zuvor für den VfB Homberg und TuS Koblenz. Ausgebildet wurde Asare unter anderem bei Rot-Weiss Essen.

Der Ukrainer Kildiyarov steht hingegen vor seiner ersten Station im Herrenfußball. Er kam 2022 aus der Ukraine nach Duisburg. Dort spielte er zunächst für den FSV und in der vergangenen Saison dann für den MSV, wo er regelmäßige Einsatzzeiten in der U19-Bundesliga sammelte. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger sei "schnell und bissig in den Zweikämpfen", lobt sein neuer Verein Ratingen.