Die SG Wattenscheid hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein aufstiegserfahrener Stürmer kommt aus der Oberliga Niederrhein.

Die Kaderplanung der SG Wattenscheid ist bereits weit fortgeschritten. Was dem Westfalen-Oberligisten zuletzt noch fehlte: ein Mittelstürmer, der sich als Spielertyp zu David Loheider und Fynn Broos unterscheidet. Diesen hat die SGW nun gefunden: Robert Nnaji wechselt an die Lohrheide und soll der Offensive mehr Flexibilität verleihen.

Der 27-Jährige wechselt aus der Niederrhein-Staffel der Oberliga nach Wattenscheid. Dort lief er in der vergangenen Saison für den TVD Velbert auf und stieg beinahe ab. Ein Jahr zuvor gelang dem Briten mit Wurzeln in Nigeria mit der SSVg Velbert den Aufstieg in die Regionalliga. Nnaji lief in Deutschland auch schon für den 1. FC Bocholt oder die Sportfreunde Lotte auf. Er bringt die Erfahrung von 120 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein mit 36 Toren und 30 Regionalliga-Partien (zwei Tore) mit zu seinem neuen Klub.

"Mit ihm bekommen wir einen Stürmer, der ein gutes Eins-gegen-Eins, ein hohes Tempo und ein sehr gutes Gefühl für Räume in der Tiefe mitbringt. So ein Spielertyp war uns bei der Kaderzusammenstellung wichtig, weil wir dadurch noch variabler im Angriff sein werden", beschreibt Sportchef Richard Weber den Neuzugang. "Zusätzlich ist Robert ein sehr positiver Charakter und hat in den letzten Jahren auf Oberliga- und Regionalliganiveau bewiesen, dass er seinen Teams in Form von Toren und Vorlagen helfen kann. Wir freuen uns, dass Robert sich trotz anderer Angebote für die SG 09 entschieden hat."

Nnaji selbst berichtet von guten Gesprächen mit den Verantwortlichen um Weber und Trainer Chris Pache. "Wattenscheid ist ein Club mit einer reichen Geschichte und die Pläne und Ideen für die kommende Saison und die Zukunft stimmten gut mit meinen überein. Das alles weckte in mir noch mehr den Wunsch, für diesen Verein zu spielen", betont der in Essen wohnhafte Stürmer. "Für mich persönlich ist es wichtig, mich in jeder Saison zu verbessern. Ich möchte alles dafür machen, was ich kann, um der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison haben können."

In Wattenscheid ist Nnaji der achte Neuzugang für die neue Spielzeit. Er trifft unter anderem auf Eun-seok Ko, der zuletzt ebenfalls für den TVD Velbert auflief und in diesem Sommer an der Lohrheide anheuerte.