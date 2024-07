Eine Woche ist der ETB SW Essen nun in der Vorbereitung und der erste Test liegt ebenfalls hinter dem Team. Coach Damian Apfeld sprach über das RWE-Spiel, den Fahrplan und den Kader.

Am 1. Juli ging der ETB SW Essen ein wenig verfrüht in die Saisonvorbereitung auf die Oberliga Niederrhein. Der Grund ist dabei ganz einfach: ETB empfing am 7. Juli im Sportpark am Hallo Rot-Weiss Essen zum Traditionsduell.

Gegen den schon seit zwei Wochen malochenden Drittligisten hatte die Elf von ETB-Trainer Damian Apfeld zwar über weite Strecken keine großartigen Chancen, doch der Auftritt nach nur vier gemeinsamen Trainingseinheiten machte Mut für mehr: "Wenn man die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte und die komplette zweite Hälfte nimmt, war es bereits sehr ordentlich. Vor allem im zweiten Durchgang waren wir meiner Meinung nach sogar besser und müssen das zweite Tor machen."

Apfeld weiter: "Das war ein wirklich guter erster Eindruck - vor allem, wenn man die Grundvoraussetzungen berücksichtigt."

Im Grunde genommen fängt die Vorbereitung für die "Schwatten" in der kommenden Woche erst so richtig an. Der Sommerfahrplan ist demnach auch bereits ordentlich gefüllt mit Terminen. In der kommenden Woche (Samstag, 13. Juli, RS-Ticker) findet ein Blitzturnier mit ETB-Beteiligung statt. Dort trifft die Apfeld-Elf auf die Spielvereinigung Schonnebeck, Blau-Weiß Mintard und SuS Haarzopf.

Wir haben uns sehr gut aufgestellt, haben eine gute Mischung im Kader und auch sehr viele Alternativen. Daher ist unsere Kaderplanung abgeschlossen Damian Apfeld

Anschließend geht es für Schwarz-Weiß ins Trainingslager. "Ich denke, dass wir in gut zwei Wochen, wie alle anderen Mannschaften allerdings auch, ein ganzes Stück weiter sein werden. Bei uns muss sich aktuell auch noch vieles finden. Auf, als auch neben dem Platz. Am Ende werden wir aber sicher davon profitieren und ich freue mich als Trainer darauf."

Zehn externe Neuzugänge sind es nämlich auch, die Apfeld und Co. in den kommenden Wochen vorerst integrieren müssen - in die Mannschaft, als auch in seinen Spielstil. Kommt da jedoch noch mehr Bewegung in den Kader rein? "Nein, wir sind soweit durch. Wir haben uns sehr gut aufgestellt, haben eine gute Mischung im Kader und auch sehr viele Alternativen. Daher ist unsere Kaderplanung abgeschlossen", so der Coach von Schwarz-Weiß Essen.