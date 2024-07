Rot Weiss Ahlen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Neue spielte bereits in der Jugend für die Ahlener und bringt reichlich Profierfahrung mit.

Rot Weiss Ahlen hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2024/25 in der Oberliga Westfalen präsentiert. Bahattin Köse, der vor 14 Jahren für die Ahlener in der 2. Bundesliga sein Profi-Debüt feierte, kehrt nach vielen Jahren im türkischen Profifußball zurück. Zuletzt stand er beim türkischen Drittligisten Elazigspor unter Vertrag.

Köse wurde in der Jugend von RWA ausgebildet und bestritt seine erste Partie in der 2. Bundesliga am 25. September 2009 gegen Union Berlin im rot-weißen Trikot. Insgesamt kommt der ehemalige türkische U20-Nationalspieler (fünf Einsätze, vier Tore) auf sieben Partien im deutschen Unterhaus. Nach Stationen beim DSC Arminia Bielefeld (3. Liga) und bei RAEC Mons (1. Liga Belgien) verschlug es ihn im Sommer 2013 in die türkische Süper Lig zu Akhisarspor.

Zum Leistungsträger wurde Köse erst ab 2015, als er in die unteren Profiligen der Türkei wechselte und dort über 250 Partien absolvierte. Nun endet dieses Kapital. Der gebürtige Hammer ist wieder in die benachbarte Geburtsstadt gezogen und soll ein wichtiger Baustein im Team von Trainer Björn Joppe sein im Kampf um den direkten Wiederaufstieg.

Dennis Kocker, Vorstandsmitglied von Rot Weiss Ahlen, sagt zur Verpflichtung des Stürmers: "Wir sind überglücklich, Bahattin wieder bei uns zu haben. Mit ihm haben wir einen erfahrenen Spieler gewonnen, der genau weiß, wo das Tor steht. Seine Rückkehr ist ein großer Gewinn für unser Team."

Köse freut sich auf seine Rückkehr: "Ich möchte dem Verein das zurückgeben, was er damals für mich getan hat. Ohne Rot Weiss Ahlen wäre ich nicht da gewesen, wo ich heute bin. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und werde alles geben, um den Verein nach vorne zu bringen. Es fühlt sich großartig an, wieder an den Ort zurückzukehren, wo alles begann."

Alle Zugänge von Rot Weiss Ahlen im Überblick:

Emro Curic (vereinslos), Bruno Soares (SV Meppen), Fabian Holthaus (Rot-Weiß Oberhausen), Bahattin Köse (Elazigspor), Patrik Polk (TuS Ennepetal), Mike Pihl (Lüner SV), Hakan Sezer (Türkspor Dortmund), Davin Wöstmann (Victoria Clarholz), Kilian Hornbruch (BW Königsdorf), Tobias Heering (Westfalia Rhynern), Denzel Tawiah (Hamborn 07), Tim Breuer (Hammer SpVg), Can Moustfa (Leihe, Energie Cottbus), Mika Kruphölter, Edon Rizaj, Enes Sali, Ender Özhan (alle eigene U19)