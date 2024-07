In den Oberliga hat sich auch am Donnerstag etwas auf dem Transfermarkt getan. Ein Überblick...

Auch am Donnerstag gab es in den beiden Oberligen im Westen wieder Neuigkeiten vom Transfermarkt. Während in der Westfalen-Staffel Rot Weiss Ahlen und der TuS Bövinghausen aktiv wurden, hat sich am Niederrhein Vorjahresmeister Baumberg verstärkt.

Die Ahlener hatten bereits am Vortag die Leihe von Can Moustfa präsentiert. Der 19-Jährige, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist, war zunächst vom FC Cosmos Koblenz fest zu Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus gewechselt, bevor er anschließend für ein Jahr an die Werse verliehen wurde.

Einen Tag darauf steht der nächste junge Mann für die Offensivabteilung auf der Matte: Emro Curic verlässt den luxemburgischen Zweitligisten FC Etzella Ettelbrück und wechselt in die Oberliga Westfalen. Der 23-jährige Mittelstürmer wusste Björn Joppe und seinen Trainerstab bereits in den vergangenen Wochen als Probespieler zu überzeugen und erhält einen Vertrag bis 2026. "Ich freue mich sehr, für Rot Weiss Ahlen spielen zu dürfen. Die Atmosphäre im Verein ist großartig und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreiche Jahre vor uns haben", erklärte der 1,88-Meter-Mann.

Bei der Konkurrenz aus Bövinghausen geht derweil der große Umbruch weiter. Mit Milen Manchev wurde am Donnerstag bereits der 14. Neuzugang vorgestellt. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt aus der Mittelrheinliga vom FV Bonn-Endenich, für den er in der abgelaufenen Saison 27 Spiele absolvierte. 1,94 Meter Körpergröße und die Erfahrung von 41 Mittelrheinliga-Spielen bringt der Bulgare mit nach Dortmund.

Talent für Baumberg

In der Parallelstaffel am Niederrhein haben die Sportfreunde Baumberg einen Youngster an Land gezogen. Der erst 18-jährige Lukas Bludau wechselt aus der Jugend der SG Unterrath zum Titelverteidiger. Mit der SGU ging er in der abgelaufenen Saison in der U19-Niederrheinliga an den Stadt und durfte bei den Senioren bereits zwei Mal Landesliga-Luft schnuppern.

"Wir freuen uns, dass wir einen vielversprechenden, jungen und talentierten zentralen Mittelfeldspieler aus der U19 Niederrheinliga in den Seniorenkader aufgenommen haben. Lukas, der bevorzugt auf der Achterposition agiert, hat uns sein großes Potential angedeutet und wir erwarten, dass er unserer Mannschaft mit seiner Spielintelligenz, Technik und Einsatzbereitschaft verstärken wird", beschrieb Salah El Halimi seinen Neuzugang. "Wir hoffen, dass die Umstellung von Jugend auf Senioren bei ihm schnell vorangeht und er seine ersten Schritte in der Oberliga bei uns machen wird."