Neues Team, 2:2 gegen einen Westfalenligisten. Klingt nach ordentlichem Auftritt der U21 des VfL Bochum. Doch der Trainer war richtig geladen.

Die neu gegründete U21 des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum, die in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen an den Start geht, hat gegen den ambitionierten Westfalenligisten Wacker Obercastrop 2:2 (0:1) gespielt.

Was klingt wie ein Ergebnis, mit dem Trainer Heiko Butscher leben kann, der sah sich getäuscht. Denn es brodelte in dem Ex-Profi aufgrund der 90 Minuten.

In denen der VfL zwar die optisch überlegene Mannschaft war, allerdings gab es in der Abwehr viele Fehler, die der Trainer knallhart ansprach. Sein ernüchterndes Fazit: "Ich bin schon sehr enttäuscht von der kompletten Leistung. Mir geht es nicht so um das Ergebnis, mir geht es um die Art und Weise, wie man sich präsentiert hat. Ich mache mir schon meine Gedanken, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Wir haben komplett sorglos verteidigt. Es waren auch erschreckende Einzelleitungen dabei. Ich habe uns schon um einiges weiter erwartet."

Der Coach, der die Profis in der letzten Saison über eine dramatische Relegation retten konnte, weiß, dass er "eine komplett neue Mannschaft" hat, doch das wollte er an diesem Mittwochabend nicht als Ausrede gelten lassen.

Butscher: "Ich weiß, dass das Zeit braucht. Aber ich kann schon erwarten, dass man ein oder zwei Grundtugenden sieht in so einer Partie. Das war auch von den erfahrenen Jungs nicht zu sehen und das hat mir nicht gefallen."

Vor allem missfiel dem Trainer, dass Fehler gemacht wurden, die in einer "extrem langen Besprechung" vor der Partie angesprochen worden seien. Daher legte Butscher nach: "Wenn ich die Restverteidigung sehe, da waren eklatante taktische Fehler dabei. Wenn ich die zwei Gegentore sehe, wie einfach die gefallen sind. Da bin ich schon schockiert, wie wir verteidigt haben. Weil wir das vorher in der Besprechung angesprochen haben, da habe ich kein Verständnis für." cb /gp

So startete die U21 des VfL Bochum

Lübcke - Kojic, Boafo, Grote, Heuser, Pulver, Bernsdorf, Tasic, Hülsenbusch, Holtkamp, Zajkowski

[b]Tore: 1:0 Igbinadolor (10.), 1:1 Özdemir (51.), 1:2 Özdemir (83.), 2:2 Tonye (88.)

Schiedsrichter: Nadine Westerhoff