Die SG Wattenscheid 09 hat die nächste Verstärkung gefunden. Joey Gabriel, der in der abgelaufenen Saison noch in der Regionalliga West auflief, kommt von der SSVg Velbert.

Der Oberliga-Kader der SG Wattenscheid 09 nimmt weiter Formen an. Der externe Neuzugang Nummer sieben für die Saison 2024/25 heißt Joey Gabriel. Der 22-jährige Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison für die SSVg Velbert in der Regionalliga West auflief, habe sich "trotz zahlreicher Angebote" für die SGW entschieden, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat,

Gabriel stammt gebürtig aus Schwelm und genoss seine fußballerische Ausbildung zunächst bis zu seinem 14. Lebensjahr beim MSV Duisburg und anschließend bei Rot-Weiß Oberhausen.

Mit dem Kleeblatt sammelte der Defensivmann unter anderem 33 Einsätze in der U19-Bundesliga West und durfte sogar dreimal über insgesamt neun Minuten für die erste Mannschaft ran. Der endgültige Durchbruch bei RWO blieb allerdings aus, weshalb sich Gabriel im Sommer 2021 der SSVg Velbert anschloss.

Mit dem sich damals noch nach dem Aufstieg sehnenden Oberligisten gelang 2021/22 der Sprung in die Regionalliga West, zu dem Gabriel 29 Einsätze (793 Minuten) beitrug. Dort begann er die Saison als Backup, erkämpfte sich aber einen Platz im Team und konnte sein Minuten-Konto in 21 Einsätzen auf 1238 steigern. Dabei gelang ihm ein Treffer, den direkten Wiederabstieg der SSVg konnte allerdings auch er nicht verhindern.

Künftig wird Gabriel also wie sein bisheriger Arbeitgeber fünftklassig, allerdings in der Westfalen- statt in der Niederrhein-Staffel auflaufen.

Weber attestiert Gabriel "persönlich gute Regionalliga-Saison"

"Joey hat eine persönlich gute Regionalliga-Saison hinter sich, so dass er unserer Defensive in der neuen Saison Stabilität verleihen wird", freute sich Wattenscheids sportlicher Leiter Richy Weber über den Neuzugang. "Er bringt trotz seines jungen Alters als Innenverteidiger schon vieles mit. Er ist zweikampf- und kopfballstark, hat eine gute Schnelligkeit und einen soliden Spielaufbau."

Nun wolle man den noch jungen Verteidiger auf seinen nächsten Entwicklungsschritten begleiten. "Wir sind extrem froh, dass wir Joey trotz zahlreicher anderer Angebote, zwei Jahre an uns binden und von der SG 09 überzeugen konnten."

Die Neuzugänge der SG Wattenscheid 09 im Überblick:

Joey Gabriel (SSVg Velbert), Deniz Duran (TSG Sprockhövel), Semih Sarli (SV Schermbeck), Leonard Jegus (KFC Uerdingen U17), Gian-Luca Rexhäuser (SV Herbede), Emre Yesilova (TSG Sprockhövel), Eunseok Ko (TVD Velbert), Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß, Alexandros Dimopoulos, Leonard Jegus (alle eigene U19).