SV Sonsbeck: Trotz 1:7 - "Immer ein schönes Erlebnis, gegen den MSV zu spielen"

Der SV Sonsbeck feierte trotz der 1:7-Pleite im Test gegen den MSV Duisburg einen rundum gelungenen Tag. Der Plan für die kommenden Wochen steht ebenfalls.

Die vergangene Oberliga-Saison fand am 1. Juni ihr Ende. Nur knapp vier Wochen später findet sich der SV Sonsbeck bereits auf dem Platz wieder. Anlass war der Test gegen den Drittliga-Absteiger MSV Duisburg.

Ein eigentlich"unglücklicher Termin" für das Team von Heinrich Losing. Durch Urlaube oder beruflich gebundene Bedingungen begrüßte Sonsbeck die Zebras mit zehn Feldspielern und ein paar Akteuren aus der A-Jugend. "Für uns ist es immer ein unfassbar schönes Erlebnis, gegen den MSV zu spielen - völlig unabhängig davon, in welcher Liga sie spielen", erklärte Losing.

Dennoch war der 26. Juni sicherlich ein Highlight für den gesamten Verein und insbesondere die Spieler des Oberligisten. 2425 Zuschauer besuchten den Test, kauften die Essens- und Trinkbuden leer und sahen am Ende eine 1:7-Pleite des SV Sonsbeck.

"Vor allem für die A-Jugendlichen war es ein Riesending, vor über 2000 Zuschauern zu spielen. Das erleben sie nicht jeden Tag. Auch durch die Infos, die wir vom MSV bekommen haben, scheint es ein rundum gelungener Tag gewesen zu sein. Alle sind sehr zufrieden", so der Übungsleiter Sonsbecks.





Dadurch, dass der SV Sonsbeck noch nicht in die Vorbereitung gestartet ist, war es nicht zu erwarten, dass der Tabellenachte der vergangenen Oberliga-Saison über 90 Minuten mit den Zebras mithalten kann. Trainer Losing war sich dessen selbstverständlich bewusst: "Sportlich gesehen war es nicht unbedingt ein Mehrwert. Dennoch habe ich mir ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht, aber im Endeffekt war das nicht zu erwarten. Dafür fehlt das gewisse Level an Fitness."

Für den Coach geht es nun erst einmal in den verdienten Kurzurlaub, ehe er und seine Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen. "Am 4. Juli geht es los mit fünf bis sechs Mal die Woche Training. Dieses Jahr haben wir auch mal das Glück, dass wir in ein kurzes Trainingslager gehen können. Das steht vom 12. bis 14. Juli an. Bis dahin hat jeder Spieler seine Pläne bereits bekommen und kann sich individuell auf die kommenden Wochen vorbereiten."