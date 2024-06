Die Sportfreunde Siegen holen mit dem neuen Mittelstürmer erneut einen Spieler aus der Regionalliga West. Der bringt sogar Drittliga-Erfahrung mit.

Die Sportfreunde Siegen haben sich die Dienste von Cagatay Kader gesichert. Nach Florian Mayer (1. FC Bocholt) holt der Klub damit den zweiten Neuzugang aus der Regionalliga West.

Der 27-jährige Kader stürmte zuletzt für die U23 von Borussia Mönchengladbach. In der Vorsaison kam er dort 28 Mal zum Einsatz, wurde jedoch zumeist eingewechselt. Zwei Treffer und eine Vorlage gelangen dem Angreifer, der in neun Spielen in der Startelf stand.

Siegens Chef-Coach Thorsten Nehrbauer sagte im Anschluss an die Verpflichtung: „Wir sind sehr happy, dass Cagatay zu uns kommt. Er ist ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Mit ihm haben wir den zentralen Stürmer, den wir wollten, gefunden. Kader ist ein elementarer Bestandteil unsere Zielsetzung und die weitere Entwicklung der Mannschaft betreffend. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, wir werden uns gegenseitig guttun.“

Für den FSV Frankfurt (32 Spiele, 6 Tore) und den VfR Aalen (5 Spiele, ein Tor) sammelte Kader bereits Erfahrungen in der 3. Liga, in der Regionalliga West bringt der Stürmer es auf 143 Partien (40 Tore) in Diensten vom VfB Homberg, SV Straelen, Gladbach II und der Reserve des VfL Bochum. Ausgebildet wurde der Angreifer in den Jugendmannschaften von Fortuna Düsseldorf, Bayer 04 Leverkusen, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und dem VfL Bochum.

Nun sieht der Neuzugang selbst sieht seiner neuen Aufgabe im Siegerland gespannt entgegen. „In Siegen passt das Drumherum einfach“, sagt der gebürtige Düsseldorfer, „von der Infrastruktur über die Mannschaft bis zum Verein selbst. Der Verein kann Großes erreichen, dabei möchte ich helfen. Wir haben einen starken Kader und einen sehr guten Trainer, entsprechend wollen wir mit der Truppe oben mitspielen.“

In der Oberliga soll es nun auch wieder persönlich öfter klingeln. Kader: "Stürmer schießen am liebsten viele Tore, deshalb ist das Ziel natürlich, im besten Fall dem Team mit einigen Treffern zu helfen."