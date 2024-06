Rot-Weiß Oberhausen wird ein Sturmtalent aus der U19 nicht im Profikader begrüßen können. Stattdessen macht er in der Oberliga weiter.

Daniel Gorden Raul kehrt der U19 von Rot-Weiß Oberhausen den Rücken und schließt sich Ratingen 04/19 an. Das gab der Klub aus der Oberliga Niederrhein bekannt.

Für die Ratinger ein guter Transfer, hat sich Gorden Raul doch in der abgelaufenen A-Jugend-Niederrheinliga-Saison bei RWO empfohlen. 15 Tore in 23 Spielen - eine starke Quote für den aufstrebenden Mittelstürmer. Er kommt zudem ablösefrei.

Für Ratingen ist Gordel Raul bereits der vierte externe Zugang für die kommende Saison. Mit Maximilian Dimitrijevski (18 Jahre) ist bereits ein vielversprechendes Mittelfeldtalent aus der U19 von Borussia Mönchengladbach gekommen. Ilyas Vöpel ist 21 Jahre alt, rechter Mittelfeldspieler und hat Ligakonkurrent Union Nettetal den Rücken gekehrt, um in Ratingen aufzuschlagen.

Der größte Name für Ratingen ist aber bisher Pascal Kubina, der vom Mülheimer SV kommt. Kubina wurde lange Jahre beim MSV Duisburg ausgebildet, wo er im Sommer 2017 den Sprung zu den Profis schaffte. Nach nur einem Jahr zog er weiter zur SSVg Velbert, von wo aus er über den SC Velbert ein erstes Mal nach Ratingen fand. Es folgten Stationen beim ETB Schwarz-Weiß Essen und beim Mülheimer FC.

Nun schlägt Kubina also, mit 96 Oberliga-Niederrhein-Spielen (zwei Tore) auf dem Buckel, erneut in Ratingen auf. Für den MSV spielte Kubina auch schon in der U19-Bundesliga-West (25 Einsätze) und in der U17-Bundesliga-West (19 Tore, drei Vorlagen). In der abgelaufenen Saison stand er für den MFC 18-mal auf dem Feld, traf dabei einmal.

Auf der Abgangsseite stehen bei Ratingen 04/19 bisher zwei Namen - unter anderem einer auf Gorden Rauls Position. Yassin Merzagua hat sich nämlich dem Landesligisten VfB Speldorf angeschlossen. In 27 Saisonspielen erzielte der 26 Jahre alte Mittelstürmer für die Ratinger zuvor drei Tore und gab eine Vorlage.

Dazu hat Erkan Ari seine Spielerkarriere beendet. Er bleibt den Ratingern aber erhalten und wird künftig als Co-Trainer fungieren.