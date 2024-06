Beim TVD Velbert hat längst der Ausverkauf begonnen. Die besten Spieler verlassen den Verein. So auch Kapitän Timo Brauer.

Nach dem angekündigten Rückzug von Boss und Mäzen Andre Grimmert sowie Sportchef Michael Kirschner hat beim TVD Velbert eine neue Zeitrechnung begonnen: Es wird nicht mehr auf teure Ex-Profis gesetzt, sondern viel mehr auf talentierte Spieler, die schlichtweg weniger kosten.

Somit verlassen Spieler wie Noah Korczowski - RevierSport berichtete - oder auch Kapitän Timo Brauer die Velberter. Nun steht auch fest, wohin es den ehemaligen Kapitän und heutigen Vertriebs-Mitarbeiter von Rot-Weiss Essen zieht.

Brauer wechselt auch fußballerisch nach Essen und wird ab sofort for die Spielvereinigung Schonnebeck auflaufen. Der 34-jährige galt lange Zeit als Publikumsliebling bei Rot-Weiss Essen. Neben dem TVD und RWE stehen auch die Jugendabteilungen von Schalke 04, sowie die Stationen Hamburger SV II, SV Grödig (Österreich), Alemannia Aachen und Sportfreunde Lotte in seiner Vita.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Brauer 24 Mal auf dem Platz und erzielte vier Treffer für die Dalbecksbäumer.

"Ich bin überglücklich, dass es mit Timo geklappt hat. Er ist ein Spieler, der die ganze Mannschaft noch ein Stück besser machen wird. Gerade unsere jungen Spieler werden von ihm unheimlich profitieren und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit seiner Qualität den nächsten Schritt machen werden. Menschlich wie Sportlich ist er eine absolute Top Verpflichtung für uns", sagt Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies.

Dass der Neuzugang sich einen gewissen Schub an Zuschauern erhofft, daraus macht er keinen Hehl. Brauer: "Ich freue mich riesig endlich wieder sportlich auf Essener Boden zu sein und das bei einem ambitionierten und familiären Verein - wofür Schonnebeck schon über viele Jahre steht. Dirk Tönnies, Christian Leben und ich kennen uns schon länger, umso mehr freut es mich das wir endlich zusammenarbeiten. Ich freue mich mit der Mannschaft erfolgreich an die vergangene Saison anzuknüpfen und mit den ein oder anderen jungen Spieler meine Erfahrung zu teilen. Darüber hinaus hoffe ich ebenfalls, dass sich einige RWE-Fans an den Schetters Busch verirren."