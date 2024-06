Der TSV Meerbusch hat einen dicken Fisch an Land gezogen. Die Vita dieses Neuzugangs liest sich richtig gut.

Dem TSV Meerbusch ist ein Transfercoup gelungen: Noach Korczowski wechselt innerhalb der Oberliga Niederrhein vom TVD Velbert nach Meerbusch.

"Auch, wenn das ein ligainterner Wechsel ist: Für uns ist das ein großes Ding. Noah ist ein unfassbar guter Typ und toller Sportler. Ein Blick in seine Vita genügt und dann werden schon die Augen sehr groß", freut sich Christoph Peters gegenüber RevierSport.

Was der Meerbuscher Sportchef meint, ist klar: Der 30-jährige Defensivspieler Korczowski hat in seiner Karriere drei Einsätze in der 1. Bundesliga und auch elf Spiele in der 3. Liga verbucht. Hinzu kommen 172 Partien in der Regionalliga und 80 Begegnungen in der Oberliga.

"Er hat einfach Bock auf uns. Wir haben ihm einen Plan vorgelegt und mit diesem kann sich Noah vollends identifizieren. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat", unterstreicht Peters.

Gut möglich, dass in den nächsten Tagen weitere Zugänge vorgestellt werden. "Da kommt noch etwas. Lasst Euch überraschen (lacht)", sagt Peters, der immer wieder für eine Transfer-Überraschung gut ist.

In der Saison 2018/2019 stand Noah Korczowski auch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und absolvierte elf Spiele für RWE. Die meisten Begegnungen in seiner Laufbahn bestritt er für den TVD Velbert. 78 Partien waren es.

Die Meerbuscher, die sich mit Ach und Krach in der Oberliga halten konnte, wollen in der neuen Saison eine viel ruhigere Saison erleben. Das betonte zuletzt auch Samir Sisic gegenüber unserer Redaktion.

"Ich mag es nicht, kleine Brötchen zu backen. Aber da Erfolg und Misserfolg in dieser Liga sehr eng beieinander sind, ist das Ziel erstmal so viele Punkte wie möglich zu verschaffen", erklärte er.

Mit der Kaderplanung ist der TSV-Trainer zufrieden. Sisic: "Bis auf ein, zwei Spieler, konnten wir alle halten, die wir auch halten wollten. Bei zwei steht es noch in den Sternen, ob sie bleiben. Die Jungs, die bei uns sind, die wollen auch da bleiben, wegen einer vernünftigen sportlichen Qualität, aber auch wegen einer Wohlfühl-Umgebung, in der wir sagen, wir haben eine gute Stimmung."