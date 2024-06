Der ASC Dortmund hat sich noch einmal mit einem Torwart verstärkt. Zumindest der Nachname des Schnappers ist ein sehr bekannter in der Fußball-Branche.

Der ASC 09 Dortmund hatte einst Said Dahoud, Bruder des ehemaligen Borussia-Dortmund-Profi Mahmoud Dahoud, unter Vertrag genommen. Nun unterschrieb mit Leon Nübel auch ein Spieler, dessen Nachname manchmal für Verwirrung sorgt.

Doch vorweg: Leon Nübel ist nicht der Bruder des ehemaligen Schalkers Alexander Nübel, der in Diensten des FC Bayern München steht, aktuell aber an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist.

Nach dem Abschied von Mauritz Missner war im ASC-Kasten neben Joshua Mroß und Joel Nickel ein Platz freigeworden. So kamen die Verantwortlichen um Sportchef Samir Habibovic auf den 20-jährigen Nübel.

"Seine Stärken liegen vor allem im Aufbauspiel sowie im Eins-gegen-eins-Duell. Er ist zudem im vorausschauenden Anleiten der Verteidiger sehr gut. Wir freuen uns, dass wir mit Leon jetzt wieder einen weiteren starken Torhüter im Kader haben, der Joshua Mroß und Joel Nickel herausfordern wird", erklärt Habibovic.

Jetzt können auch meine Großeltern, die nur wenige Minute vom Aplerbecker Waldstadion entfernt wohnen, seit langem mal wieder ein Spiel von mir sehen Leon Nübel

Nübel ist gebürtiger Dortmunder und kehrt nun nach Stationen in der Jugend des VfL Bochum und Verl zurück in seine Heimatstadt. "Nach zwölf Jahren wieder für einen Verein aus meiner Heimatstadt zu spielen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Jetzt können auch meine Großeltern, die nur wenige Minute vom Aplerbecker Waldstadion entfernt wohnen, seit langem mal wieder ein Spiel von mir sehen", freut sich der 20-jährige Schlussmann.

Nübel gehörte in der vergangenen Saison zweimal zum Drittliga-Kader des SC Verl und trainierte regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit. Spielpraxis konnte er vor allem mit der zweiten Mannschaft - Nübel kam dreimal zum Einsatz und kassierte drei Gegentore - des SC Verl sammeln, die in die Oberliga Westfalen aufgestiegen ist und damit zu den kommenden ASC-Gegnern zählt. "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, beim ASC bestmöglich aufgehoben zu sein, um meine nächsten Schritte als Fußballer zu machen", stellt Nübel klar.

Seine Ziele für die nächste Spielzeit? Nübels Antwort: "Ich will mich bestmöglich in die Mannschaft einbringen und mit dem Team an die starke letzte Saison anknüpfen."