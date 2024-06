Neues aus der Oberliga Westfalen. Diesmal unter anderem von den Sportfreunden Siegen, die sich einen Regionalliga-erfahrenen Spieler gesichert haben.

Tim Luca Zimpel wird ab sofort für die Sportfreunde Siegen auflaufen und dem Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt 08 den Rücken kehren. Das teilten die Sportfreunde am Donnerstag, 13. Juni, mit.

"Tim ist ein hervorragender Box-to-Box-Spieler, von dem ich eine sehr hohe Meinung habe", sagte Siegens Cheftrainer Thorsten Nehrbauer. "Wir sind entsprechend sehr glücklich, ihn für die Sportfreunde begeistern zu können. Nach einem etwas schwierigen Jahr für ihn wollen wir Tim hier wieder zurück zu alter Stärke führen."

Im vergangenen Jahr stand Zimpel beim SV Lippstadt 08 in der Regionalliga West unter Vertrag. Für die Westfalen bestritt er 15 Spiele in der Liga und zwei Partien im Westfalenpokal (ein Tor). Nun geht es also in Siegen weiter, bei jenem Klub, der ihn einst schon ausbildete. Zwischen 2011 und 2015 spielte er bereits in der Sportfreunde-Jugend, ehe es ihn weiter in die jeweiligen NLZ von Borussia Dortmund und Mönchengladbach zog.

Für den 1. FC Kaan-Marienborn und den SV Lippstadt 08 absolvierte der 21 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler 29 Spiele in der Regionalliga West (ein Tor).

Neuigkeiten gibt es auch von Westfalia Rhynern, und zwar aus Sicht der Hammer positive. Kapitän Michael Wiese, mit Ausnahme der Saison 2015/16 seit Sommer 2014 im Verein, hat für ein weiteres Jahr unterschrieben. "Michael ist mit seinen Führungsqualitäten auf und neben dem Platz unglaublich wichtig für das Team", sagte Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt dem "Westfälischen Anzeiger".

Neu dabei ist zum einen Elias Kourouma, ein 21 Jahre alter Abwehrspieler, der von Westfalia Kinderhaus kommt. Er kennt die Oberliga Westfalen bereits aus 15 Einsätzen.

Zudem präsentierte Rhynern mit Vladimir Wagner einen 22 Jahre alten Mittelstürmer, der vom SV Lippstadt 08 nach Hamm wechselt. Darüber hinaus wird Semih Tirgil aus Rhynerns A-Jugend zur kommenden Saison zum Kader der Oberliga Mannschaft gehören.