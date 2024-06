Beim TVD Velbert steht in diesem Sommer ein großer Umbruch an. Nach dem knappen Klassenerhalt in der letzten Saison wird ein brandneuer Kader zusammengestellt.

Der TVD Velbert durfte den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein in der vergangenen Saison erst spät feiern. Da der Hauptsponsor aus zeitlichen Gründen von nun an etwas kürzertreten wird, steht im Sommer ein großer Umbruch an.

Stand jetzt bleibt lediglich Robin Offhaus im Tor dem TVD erhalten. Allerdings befindet sich der Verein noch in Gesprächen mit fünf weiteren Personalien, die auch in der kommenden Saison wieder für Velbert auflaufen könnten.

"Wir machen mehr oder weniger einen kompletten Neustart", erklärt Trainer Hakan Yalcinkaya. "Es ist kein Geheimnis, dass wir aufgrund der finanziellen Situation einen Umbruch einleiten müssen. Der Hauptsponsor macht nicht in der bisherigen Höhe weiter", führt er aus. Auch deswegen möchte man den Kader in der kommenden Saison ein wenig verjüngen. Aus der eigenen Jugend werden zudem zwei Spieler zur ersten Mannschaft hinzustoßen.

Der TVD Velbert spielte in der vergangenen Saison seine bis dato schwächste Saison in der Oberliga Niederrhein. 2019 stieg Velbert als Erster aus der Landesliga in die Oberliga auf und etablierte sich seitdem in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse. Nach dem sechsten Platz 2022 und dem dritten Rang 2023, war Rang 15 in der letzten Saison ein wenig enttäuschend.

Der anstehende Umbruch wird ganz klar unter dem Ziel Klassenerhalt stattfinden. Eine kleine Zusatzmotivation könnte das Stadtderby gegen den Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert sein.

"Wir brauchen Spieler, die Bock auf die Oberliga haben und für sich die Möglichkeit sehen, dort zu spielen", so Yalcinkaya. Aus finanzieller Sicht kann der TVD allerdings nicht mehr das bieten, was noch in den letzten Saisons möglich war. "Wir müssen kleinere Brötchen backen, was das Finanzielle angeht."

Vor allem in der Innenverteidigung und auf der Stürmer-Position bedarf es Verstärkung. Dort sucht Velbert akribisch nach Neuzugängen, die den Mix aus Jung und Alt komplettieren.

Die anstehende sechste Oberliga-Saison des TVD Velbert wird somit wohl eine der herausforderndsten bislang. Vor allem mit jungen und motivierten Akteuren möchte Yalcinkaya den Klassenerhalt schaffen.

Einen Neuzugang konnte Velbert allerdings schon bekannt geben: Der 19-jährige Beslind Fazlija kommt vom Oberliga-Absteiger DJK Adler Union Frintrop. Das jungeTalent spielte in der Jugend bereits für ETB Schwarz-Weiß Essen und den VfB Hilden in der U19-Bundesliga. Dort agierte er sogar als Kapitän. Für Frintrop stand er in der vergangenen Saison in 19 Spielen auf dem Rasen und erzielte dabei ein Tor.

"Ich freue mich sehr, dass sich Beslind für den TVD Velbert entschieden hat. Ich kenne ihn gut aus seiner Zeit in der Jugend von ETB und bei der U19-Bundesliga des VfB Hilden. Er hat dort als Spielführer eine herausragende Rolle gespielt und wird sicher eine Bereicherung für unser Team sein", wird Yalcinkaya in einer Pressemitteilung zitiert.