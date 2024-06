Bei der TVD Velbert geht es in der kommenden Saison in der Oberliga weiter. Und die erste Personalentscheidung kann sich sehen lassen.

Der 25-jährige Schlussmann Robin Offhaus verlängerte seinen Vertrag bei der TVD Velbert. Erst in dieser Woche hatten die Verantwortlichen beschlossen, weiter in der Oberliga Niederrhein an den Start zu gehen.

Offhaus, der schon 104 Oberliga-Spiele bestritt, wird auch in der kommenden Saison die Nummer eins im TVD-Tor sein. "Ich freue mich sehr, dass der Verein in seinen überzeugenden Gesprächen mit Hakan Yalcinkaya, Werner Matysek und Dustin Paczulla meiner Person eine immense Wertschätzung übermittelt hat. Aus dem Grund war für mich klar, dass ich mich positioniere und dem Verein etwas zurückgebe, denn er hat mir die Plattform Oberliga im Jahr 2021 ermöglicht", sagt Offhaus über seine Verlängerung.

"Wir freuen uns sehr, dass Robin Offhaus seinen Vertrag am Dienstagabend verlängert hat und ein wichtiges Signal setzt. Robbe ist ein etablierter Oberliga-Keeper und wir erhoffen uns von ihm in seiner neuen Position als Führungsspieler Stabilität und Kommunikation in der Defensive. Es ist toll, dass es im Oberliga- Bereiche noch Spieler gibt, die nicht vergessen, was der TVD Velbert ihnen ermöglicht hat. In der aktuellen Situation sind wir ihm sehr dankbar für das wichtige Signal", sagt Dustin Paczulla, der mit Yalcinkaya ein Trainergespann bilden wird.

Dass der Kader nahezu komplett neu aufgestellt werden muss, ist seit einigen Tagen klar. Denn Timo Brauer, Noah Korczowski und Co. werden den TVD verlassen. "Wir werden keinem Spieler Steine in den Weg legen. Alle dürfen den Verein ablösefrei verlassen. Ich werde den Jungs dabei helfen, falls sie wollen, neue Vereine zu finden. Das sind alles saubere Charaktere", erklärte der scheidende Manager Michael Kirschner.

Paczulla gibt sich kämpferisch: "Wir werden jetzt, auch wenn es sehr schwierig wird, versuchen einen Oberliga-Kader auf die Beine zu stellen. Unser Ziel muss es sein, junge und hungrige Spieler zu verpflichten, die heiß auf die Plattform Oberliga sind. Denn, was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Das wäre der Abstieg in die Landesliga. Das wäre unter diesen Bedingungen keine sportliche Tragödie."