Oberliga Westfalen: SG Wattenscheid 09 präsentiert neuen Haupt- und Trikotsponsor

Gute Nachrichten für die SG Wattenscheid 09. Der westfälische Oberligist hat einen neuen Haupt- und Trikotsponsor gefunden.

Nach einer einjährigen Pause ist die Firma "ImmoTec" aus dem Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik bei der SG Wattenscheid 09 wieder an Bord und wird Haupt- und Trikotsponsor. Auch wird das Lohrheidestadion erneut den Zusatz "powered bei ImmoTec" erhalten.

09-Marketing-Vorstand Stefan Beermann und 09-Aufsichtsrat Christian Machholz führten die abschließenden Gespräche und zeigten sich sehr dankbar, dass das Wattenscheider Unternehmen, das in Rufweite der Lohrheide beheimatet ist, zukünftig auf den Trikots der 09er werben wird.

"Nach guten Gesprächen haben wir uns entschlossen, die Entwicklung des Vereins erneut als Hauptsponsor zu begleiten. Mit dem neuen Stadion wird in Wattenscheid einiges möglich sein, das möchten wir gerne unterstützen", erklärte ImmoTec-Geschäftsführer Darius Pradella.

Ausdrücklich bedanken sich 09-Vorstand und -Aufsichtsrat bei der "Heinrichs Group" aus Gelsenkirchen sowie bei der "Pasternak GmbH", die nach dem Abstieg aus der Regionalliga, als Trikotsponsoren eingesprungen waren. Beide Unternehmen bleiben dem Verein als Partner erhalten.

SG Wattenscheid 09: Zugang und Vertragsverlängerung

Zu Beginn der Woche hatte die SG Wattenscheid 09 auch bezüglich seines zukünftigen Kaders 2024/2025 Neuigkeiten zu vermelden. SG Wattenscheid 09: Auch Kacmaz verlängert für 2024/25. Der 20-jährige Defensivspieler Semih Sarli vom SV Schermbeck unterschrieb in Wattenscheid.

Neben der Sarli-Verpflichtung konnte Wattenscheid auch eine Vertragsverlängerung bekanntgeben. Serhat Kacmaz bleibt auch nächste Saison an der Lohrheide.

Der Innenverteidiger, der sich letzte Saison zum Stammspieler gemausert hat, weiß den Verein zu schätzen: "Dass wir den Vertrag verlängert haben, fühlt sich sehr sehr gut an. Ich habe bereits neun Jahre hier in der Jugend gespielt und jetzt folgt das zweite Jahr bei der ersten Mannschaft. Ich fühle mich hier wie in meinem zweiten zu Hause und habe daher auch um ein weiteres Jahr verlängert."

Der 22-jährige Kacmaz kam vergangenen Sommer vom FC Remscheid und absolvierte 28 Partien in der vergangenen Oberliga-Saison für die Schwarz-Weißen. Vor allem in der starken Rückrunde avancierte er zu einem Stabilitätsanker in der Innenverteidigung der 09er.