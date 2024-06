Oberliga: Eine Vertragsverlängerung ein Zugang für SG Wattenscheid 09

Die SG Wattenscheid treibt seine Kaderplanung 2024/2025 weiter voran. Zu Wochenbeginn gaben die 09er eine Vertragsverlängerung einen Neuzugang bekannt.

Neuzugang vom SV Schermbeck für die SG Wattenscheid 09: Der 20-jährige Defensivspieler Semih Sarli kommt vom SV Schermbeck.

"Ich bin mir sicher, dass dieser Verein noch viel mehr aus sich machen kann - vor allem mit dieser tollen Fangemeinschaft. Wattenscheid 09 ist ein großer Name, ich bin mir sicher, dass dieser Verein mich auch persönlich weiterbringen kann. Ich möchte mich hier sportlich und menschlich weiterentwickeln. Außerdem möchte ich der Mannschaft helfen, damit wir so viele Punkte wie möglich holen können", erklärt Sarli die Beweggründe für seinen Wechsel an die Lohrheidestraße.

Sali durchlief die Jugendmannschaften vom MSV Duisburg und FC Schalke 04, bevor er sich 2022 der U19 von Arminia Bielefeld anschloss. 2023 wechselte er zum SV Schermbeck und absolvierte dort eine ersten Spiele im Seniorenbereich.

In der vergangenen Saison der Oberliga Westfalen stand Sarli in 20 Partien auf dem Platz, wobei ihm ein Treffer gelang. Der 20-Jährige läuft bevorzugt als Linksverteidiger auf, kann aber auch auf anderen Positionen in der Defensive eingesetzt werden.

SG Wattenscheid 09: Auch Kacmaz verlängert für 2024/25

Neben der Sarli-Verpflichtung konnte Wattenscheid auch eine Vertragsverlängerung bekanntgeben. Serhat Kacmaz bleibt auch nächste Saison an der Lohrheide.

Der Innenverteidiger, der sich letzte Saison zum Stammspieler gemausert hat, weiß den Verein zu schätzen: "Dass wir den Vertrag verlängert haben, fühlt sich sehr sehr gut an. Ich habe bereits neun Jahre hier in der Jugend gespielt und jetzt folgt das zweite Jahr bei der ersten Mannschaft. Ich fühle mich hier wie in meinem zweiten zu Hause und habe daher auch um ein weiteres Jahr verlängert."

Der 22-jährige Kacmaz kam vergangenen Sommer vom FC Remscheid und absolvierte 28 Partien in der vergangenen Oberliga-Saison für die Schwarz-Weißen. Vor allem in der starken Rückrunde avancierte er zu einem Stabilitätsanker in der Innenverteidigung der 09er.