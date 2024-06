Die SpVg Schonnebeck hat sein Torhüterteam für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein bereits zusammen.

Auch wenn die Saison in der Oberliga Niederrhein noch nicht zu Ende ist, stellt die SpVg Schonnebeck bereits die Weichen für die neue Spielzeit.

Am 1. Juni teilte der Klub mit, dass das Torhüterteam für die Saison 2024/25 bereits steht. Zunächst verlängerte Torwarttrainer Oliver Honée seinen Vertrag und geht damit in sein neuntes Jahr am Schetters Busch.

"Olli, auch bekannt als ‚Flugschule Honée‘, hat über Jahre hinweg gezeigt, dass er viele unserer Torhüter zu besseren Keepern gemacht hat. Es ist gut zu wissen, dass er auch in der neuen Saison für unsere drei starken Torleute verantwortlich ist", sagte Christian Leben, Sportlicher Leiter der Essener.

Auch Stammkeeper Lukas Lingk bleibt der SpVg erhalten. Der 23-Jährige, "der eine überragende Saison gespielt hat", wird in sein drittes Jahr bei den Schonnebeckern gehen.

Seine zwei Herausforderer sind dabei neue Gesichter in der Mannschaft. Julian Zelenkov wechselt dabei allerdings aus der eigenen U19 zu den Senioren. Außerdem wird Dejan Zecevic vom Ligakonkurrenten TVD Velbert in Zukunft am Schetters Busch die Schuhe schnüren. Dafür wird Torben Simon die Grün-Weißen zum Saisonende nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Zelenkov ist seit den E-Junioren für die Spielvereinigung im Einsatz und wirkte bereits seit der U17 im Training der Oberliga-Mannschaft mit. "Julian bringt nicht nur jede Menge Talent und Ehrgeiz mit, sondern auch eine hohe Identifikation mit unserem Verein", so Leben über das Eigengewächs.

Zecevic wurde unter anderem in der Jugend des Wuppertaler SV und des FC Schalke 04 ausgebildet. „Mit Dejan gewinnen wir den nächsten talentierten Keeper für uns“, fügte Leben hinzu.

Christian Leben stellt mit Blick auf das Torhüterteam abschließend fest: "Auf und neben dem Platz fühlen wir uns auf der Torhüterposition weiterhin sehr gut aufgestellt. Luki hat eine bemerkenswert gute Saison gespielt, umso mehr freuen wir uns über sein drittes Jahr am Schetters Busch. Julian ist im Prinzip kein Neuzugang, da er bereits seit der U17 mit den Torhütern der Ersten trainiert und in dieser Saison bereits häufig im Training der Oberliga-Mannschaft eingebunden war. Mehr Identifikation mit unserem Verein geht nicht. Und mit Dejan gewinnen wir den nächsten talentierten Keeper für uns, der auf seinen bisherigen Stationen in der Oberliga Niederrhein und Westfalen bereits unter Beweis gestellt hat, dass er eine top Verstärkung für unser Team sein wird."

Zum Saisonabschluss empfängt die SpVg Schonnebeck am Schetters Busch die Spotfreunde Hamborn (Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr) und kann sich noch Hoffnungen auf den zweiten Platz in der Tabelle machen.