Die Sportfreunde Siegen haben den ersten Transfer für den kommenden Sommer eingetütet. Angreifer Danielle Maurice Werlein kommt von der SG Finnentrop/Bamenohl.

Bereits im Winter konnten die Sportfreunde Siegen mit Markus Pazurek (SSVg Velbert), Andre Dej (TuS Bövinghausen) und Georgios Mavroudis (SG Finnentrop/Bamenohl) dreifach nachlegen.

Mit den Neuzugängen, die allesamt auf Anhieb zu wichtigen Bausteinen wurden, hat die Mannschaft von Thorsten Nehrbauer aktuell einen echten Lauf. Von zehn Spielen im neuen Jahr wurde lediglich das Nachholspiel gegen Preußen Münster II verloren (2:3). Hinzu kommen vier Siege und fünf Remis, die die Sportfreunde bis auf Platz acht vorspülten.

Ein möglicher Abstieg rückt damit in immer weitere Ferne, weshalb bereits für die kommende Saison geplant werden kann. Dafür haben die Sportfreunde erneut bei Konkurrent SG Finnentrop/Bamenohl zugeschlagen.

Mit Danielle Maurice Werlein wechselt der Top-Torjäger der Sauerländer im Sommer nach Siegen. Der 23-jährige Mittelstürmer, der auch auf dem rechten Flügel spielen kann, war in 22 Einsätzen in der laufenden Oberliga-Westfalen-Saison bereits zehnmal erfolgreich und führt damit die interne Torschützenliste am Bamenohler Schloss gemeinsam mit Bernie Lennemann an. Im Vorjahr hatte Werlein in 20 Einsätzen gar elf Tore erzielt.

Griffel freut sich auf "enorme Offensiv-Qualität"

"Wir freuen uns, mit Danielle einen Spieler mit einer enormen Offensiv-Qualität für uns gewonnen zu haben, der sich durch sein hohes Tempo und seine Ausdauer auszeichnet“, erklärte Siegens Sportlicher Leiter Ottmar Griffel. "Er kennt die Oberliga Westfalen und die gegnerischen Mannschaften bestens und wird uns helfen, im letzten Drittel noch mehr Durchschlagskraft zu haben."

Vor seiner Zeit bei der SG Finnentrop/Bamenohl sammelte Werlein bereits in jungen Jahren Oberliga-Erfahrung beim ASC Dortmund, für den er von 2020 bis 2022 19 Mal auflief und fünf Tore erzielte. Seine Jugendzeit verbrachte der Angreifer beim Hombrucher SV, wo er unter anderem in der U17-Bundesliga West spielte.