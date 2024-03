Der Baumberg-Wahnsinn nimmt kein Ende. Gegen den TVD Velbert drehten die SFB die Partie in der Nachspielzeit. Bei El Halimi überwiegt jedoch der Ärger auf den Verband.

Es sah unfassbar lange danach aus, als würden die Sportfreunde Baumberg zuhause gegen den TVD Velbert stolpern. Nach vier Minuten lag der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein bereits hinten und musste lange hinterherlaufen. In der Nachspielzeit herrschte dann völlig Ekstase und der Tabellenführer gewann noch mit 2:1.

Salah El Halimi, Erfolgscoach der Sportfreunde, schildert die Geschehnisse der Schlussminuten: "Wir haben es vorher schon verpasst, drei hundertprozentige Chancen zu nutzen. Die Mannschaft war im zweiten Durchgang immer dran. Durch einen langen Torwartwechsel und einen Kreislaufkollaps bei Velbert gab es eine lange Nachspielzeit. Da sind wir aufs Ganze gegangen - auch nach dem 1:1. Schöner geht es gar nicht."

Wer solche Partien noch in einen Sieg ummünzt, der hat es eigentlich verdient aufzusteigen. El Halimi möchte sich da nicht festlegen, ist aber vollen Lobes für seine Schützlinge: "Was wir in dieser Saison machen, ist beeindruckend. Woche für Woche spürst du bei jedem diese Leidenschaft, den Willen und die Gier zu Siegen. Uns geht der Glaube nie verloren. Das zeichnet uns einfach aus. Die Jungs hätten es sich verdient."

Doch auch wenn es sportlich ganz nach dem Meistertitel der Oberliga aussieht, ist nach wie vor nicht klar, ob Baumberg die Lizenz beantragt. Bis zum Osterwochenende muss die Entscheidung stehen - knapp eine Woche also noch.

Und der Baumberg-Coach wütet derweil über die Auflagen des Verbandes, die 76 Seiten überschreiten: "Es wäre einfach schade. Jeder, der sich sportlich qualifiziert, sollte das Recht haben, sich auch höherklassig beweisen zu dürfen. Das ist leider die Bürokratie, die ein Dorn im Auge unserer Spieler und des Trainerteams ist."

El Halimi weiter: "Der Verband sollte sich mal hinterfragen, denn mit diesen Auflagen macht man es einem Amateurverein fast schon unmöglich, den Sprung zu schaffen. Wer, außer vielleicht ein oder zwei Vereine, hat die Kapazitäten, um den Aufstieg zu ermöglichen?"

Es ist wirklich unfassbar, wie du einem Verein solch ein Vorhaben erschweren kannst Salah El Halimi

Besonders der Umbau des Stadions dürfte ein Hauptproblem Baumbergs sein. Das aktuelle MEGA-Stadion umfasst nicht die nötige Zuschauerkapazität, die für ein Spielstätte in der Regionalliga nötig ist.

Vor allem für El Halimi eine Formalität, die besonders in heutiger Zeit mehr als fragwürdig ist: "Jetzt geht ja Aachen sogar schon hoch. Da sprechen wir in der Regionalliga dann ja nur von zwei bis drei Spielen, wo du ein so großes Stadion aufgrund der vielen Zuschauer benötigst. Im Niederrheinpokal haben wir schon gegen den 1. FC Bocholt bei uns gespielt - völlig ohne Probleme. Es ist wirklich unfassbar, wie du einem Verein solch ein Vorhaben erschweren kannst. Du kannst als 1,80 Meter großer Mensch ja auch keine Fünf-Meter-Hürden überwinden."