SF Baumberg: El Halimi über die Regionalliga-Lizenz - „Wollen kein Kaan-Marienborn werden"

Die SF Baumberg sind das Maß aller Dinge in der Oberliga Niederrhein. Ob der Verein die nötige Lizenz für einen Aufstieg in die Regionalliga beantragt, ist allerdings noch nicht klar.

Die Sportfreunde Baumberg gewannen das Topspiel am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 1:0 (1:0). Der Verein steht an der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein und ist auf dem besten Weg, in die Regionalliga West aufzusteigen. Wäre da nicht das Problem mit der benötigten Lizenz.

Gegen die Essener präsentierten sich die Sportfreunde zwar nicht wie ein Aufsteiger, jedoch konnte die Mannschaft von Trainer Salih El Halimi die Partie durch ein glückliches Tor für sich entscheiden. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.

„Wir haben ein Spiel zwischen zwei Topteams gesehen und vor allem nach der ersten Hälfte hätte es 2:2 oder 3:2 für den ETB stehen können,” erklärte El Halimi. „Ich habe den Jungs vor der Partie gesagt, dass das Spiel vielleicht durch eine Standardsituation entschieden werden kann, aber schlussendlich war es ein abgefälschter Schuss. Der Junge (Bathuan Özden, Anm. der Redaktion) hat sich getraut zu schießen und das sind oft die gefährlichsten Bälle. Das ist mir manchmal lieber, als wenn die Jungs alle Bälle in den Winkel schießen wollen.”

In der Liga steht Baumberg auf dem ersten Tabellenplatz und hat zehn Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Trotz der starken Saison können die Verfolger ebenfalls von einem Aufstieg träumen, da noch nicht feststeht, ob die Sportfreunde die Lizenz für die Regionalliga West beantragen. El Halimi sprach über den Stand der Dinge.

„Der Vorstand klappert momentan alles ab und der Verein versucht ein geeignetes Stadion zu finden. Das ist nicht so einfach, denn in den meisten Städten geht es nicht. Dennoch ist der Verein komplett bemüht und schaut, was alles möglich ist. Dass es im eigenen Stadion nicht geht, macht die Situation natürlich schwierig und wir müssen schauen, wie kooperativ andere Vereine sind, die vielleicht ein Stadion zur Verfügung stellen können”, verriet der Trainer.

Wir wollen kein Kaan-Marienborn werden, das in der Kreisliga B weitermachen muss. Salah El Halimi

Obwohl Baumberg einen Aufstieg aus sportlicher Sicht momentan mehr als verdient hätte, will der Verein kein finanzielles Risiko eingehen, welches die Sportfreunde gefährden könnte. „Der Verein versucht alles und wir spielen momentan nur Fußball. Wir warten ab, bis die Entscheidung kommt. Wir wollen kein Kaan-Marienborn werden, das in der Kreisliga B weitermachen muss. Daher muss alles vernünftig durchdacht werden und ich glaube bei unserem Vorstand ist die Sache in den richtigen Händen”, erklärte El Halimi.

Am kommenden Spieltag gegen den TVD Velbert (24. März, 15 Uhr) können die Sportfreunde zumindest fußballerisch den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen und den fünften Sieg in Serie einfahren.