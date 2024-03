Oberliga Niederrhein: ETB verliert Spitzenspiel mit 0:1 - „Kacktor des Monats”

Am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein verlor der ETB Schwarz-Weiß Essen trotz starker Leistung mit 0:1 (0:1) gegen die Sportfreunde Baumberg.

Die Siegesserie von drei Siegen in Folge des ETB Schwarz-Weiß Essen endete am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein gegen die Sportfreunde Baumberg. Die Mannschaft von Cheftrainer Damian Apfeld verlor das Spitzenspiel mit 0:1 (0:1) gegen den Tabellenführer.

Der ETB war gegen Baumberg über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft und ließ besonders im ersten Durchgang viele gute Chancen liegen und das rächte sich. In der 38. Minute fasste sich Baumbergs Batuhan Özden ein Herz und versuchte es aus der Distanz. Der Ball prallte vom Pfosten gegen Essens Torhüter Ryan Valentine und ging von da ins Tor. Apfeld betitelte den unglücklichen, aber spielentscheidenden Gegentreffer auf der anschließenden Pressekonferenz als „Kacktor des Monats”.

„Nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft. Das haben uns die vergangenen 90 Minuten gelehrt”, erklärte Apfeld. Obwohl Baumberg die meiste Zeit ungefährlich war, lobte der Essener Trainer die Abwehrleistung der Sportfreunde „Die Defensivleistung muss ich bei Baumberg einfach hervorheben. Die komplette Kette hat hervorragend verteidigt und war sehr diszipliniert”, erklärte Apfeld weiter. „Bis auf das Tor und ein Schuss aus 17 Metern in die Arme unseres Keepers in der zweiten Halbzeit fand Baumberg während der gesamten 90 Minuten offensiv nicht statt.”

Des Weiteren erklärte der Trainer, dass er seinen Spielern trotz der Niederlage keinen Vorwurf mache und dass seine Mannschaft „alles rausgehauen” habe. Durch die Niederlage bleibt der ETB vorerst auf Tabellenplatz fünf.

Doch der Traum vom Aufstieg in die Regionalliga lebt weiter. Da noch nicht geklärt ist, ob Baumberg die Lizenz für einen Aufstieg erhält, kann der zweite Platz für die Qualifikationsrunde ausreichend sein. Auf Rang zwei rangiert derzeit Ratingen 04/19 und der Abstand zum ETB beträgt sieben Zähler. Mittelfeldstratege Guiliano Zimmerling will mit seiner Mannschaft in den kommenden Wochen weiter angreifen.

„Es sind noch elf Spiele und es kann alles passieren. Wir werden weiterhin alles geben und auf jeden Fall nicht aufgeben. Abgerechnet wird zum Schluss. Ob es reichen wird, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber wir werden alles dafür tun”, erklärte der 21-jährige Zimmerling.

Am kommenden Spieltag (24.März, 15:30 Uhr) gastiert der ETB beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC und wird dann die Chance haben, zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Alle weiteren Infos zum Spieltag gibt es hier.