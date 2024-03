KFC Uerdingen: Mit "schweren Knochen" zum Heimsieg - Der KFC ist wieder voll in der Spur

Der KFC Uerdingen schloss die Englische Woche mit einem Erfolgserlebnis ab. Gegen den 1. FC Kleve setzten sich die Blau-Roten mit 2:0 durch.

Durch das Niederrheinpokal-aus gegen Rot-Weiss Essen unter der Woche geht es für den KFC Uerdingen "nur" noch in der Liga um den Aufstieg.

Nach dem erfolgreichen Start in die Englische Woche am vergangenen Samstag (2. März) gegen den TVD Velbert (2:1) stimmte die Leistung der Uerdinger auch am 22. Spieltag gegen den 1. FC Kleve. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste gewann der KFC souverän mit 2:0 in der Grotenburg.

Im ersten Durchgang waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft und überzeugten vor allem in den ersten 20 Minuten mit teils schönen Kombinationen. Inmitten solch einer fiel auch das 1:0 für den KFC. Pascal Weber köpfte Uerdingen in Front (18.).

Johannes Dahms, der als Cheftrainer an der Seitenlinie des KFC stand, wusste um die "erwartet schwere Aufgabe." "Mit dem Spiel gegen Velbert und auch gegen Essen in den Knochen war es schwer, physisch als auch psychisch, auf der Höhe zu sein. Mit den Witterungsverhältnissen war es auch nicht leicht, Tempo in die Aktionen zu bekommen."

Das war dem KFC insbesondere in der zweiten Hälfte anzumerken. Dennoch ließen die Hausherren nicht locker und waren nach wie vor spielerisch die klar bessere Mannschaft. Das 2:0 durch Gianluca Rizzo in der 54. Spielminute macht dann den Deckel endgültig drauf. Kleve fand einfach keine Antwort mehr.

"Die Jungs haben es super gemacht. Das zeigt auch das Ergebnis. Je länger die Partie dauerte, desto mehr hat die Kraft gefehlt. Am Ende hätte man nämlich mit Sicherheit noch eins, zwei Dinger machen können. Das sei nach so einer intensiven Woche allerdings verziehen", resümierte Dahms.

Durch die sechs eingefahrenen Punkte innerhalb einer Woche ist der KFC Uerdingen wieder dran an der Spitze. Ratingen 04/19 ließ gegen den SV Sonsbeck Punkte liegen (1:1). Die Sportfreunde Baumberg gewannen zwar gegen den SC St. Tönis (1:0), doch durch die Probleme der Baumberger mit den Regularien für ihr Stadion, könnte der zweite Tabellenplatz für den Aufstieg reichen. Die Aufstiegsträume des KFC leben also wieder.

Die Statistik zum Spiel:

KFC Uerdingen: Gomoluch - Meißner (85. Zimmermann), Härtel , Päffgen, Blum - Abel, Talarski, Simoes Ribeiro (63. Yanagisawa), Klein (63. Odenthal) - Weber (74. Touratzidis), Rizzo (78. Lipinski)

1. FC Kleve: Taner - Dragovic, Divis, Evrard (46. Bilali) - Hühner, Schütz - Akcaya, Heynen (72. Müller), Forster (60. Scheffler), Klein-Wiele - Rankl (32. Basalo)

Schiedsrichter: Christian Szewczyk

Tore: 1:0 Weber (18.), 2:0 Rizzo (54.)

Gelbe Karten: Evrard, Bilali - Rizzo

Zuschauer: 1983