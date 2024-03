In der Oberliga Niederrhein hat Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg seinen Vorsprung vergrößert. Auch der KFC Uerdingen und die Spvg Schonnebeck sind Gewinner des Spieltags.

Im Rennen um die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein haben die Sportfreunde Baumberg die Tabellenführung gefestigt. Mit 3:2 setzte sich die SFB am Sonntagnachmittag bei Adler Union Frintrop durch, geriet gegen den Aufsteiger aus Essen aber am Ende ins Wanken. Nach 3:0-Führung kam Frintrop noch einmal heran, für einen Punktgewinn gegen den Spitzenreiter langte es letztlich nicht.

Acht Punkte beträgt Baumbergs Vorsprung nun. Denn Ratingen 04/19 patzte als erster Verfolger. Die Mannschaft von Martin Hasenpflug blieb zum zweiten Mal in Serie sieglos, da sie eine 2:0-Führung gegen Union Nettetal verspielte. Die Partie endete 2:2. Gegenüber Baumberg hat Ratingen eine Partie weniger absolviert. Noch ist bei beiden Vereinen nicht abschließend geklärt, ob sie die Regionalliga-Lizenz überhaupt beantragen. Bei Ratingen geht die Tendenz zu einem Ja.

Auf dem dritten Tabellenplatz steht nun der KFC Uerdingen - und der dürfte sich in jedem Fall für die Regionalliga bewerben. Mit einem 2:1-Sieg beim TVD Velbert meldeten sich die Krefelder schon am Samstag zurück. Es war die erste Partie nach dem Aus von Trainer Marcus John.

Einen Zähler dahinter steht nun die Spvg Schonnebeck - punktgleich mit dem VfB Hilden. Im direkten Duell der beiden Teams gelang Schonnebeck ein 6:2-Sieg, beim zwischenzeitlichen Stand von 5:0 sah es sogar nach einer ganz herben Pleite für die Hildener aus. Calvin Küper ragte mit einem Dreierpack auf Seiten der Essener heraus. Da sie gegenüber dem KFC ein Spiel weniger absolviert haben, könnte die Frage nach dem Aufstieg auch am Schetters Busch allmählich zum Thema werden.

Auch der ETB Schwarz-Weiß Essen feierte einen Sieg, setzte sich nach zwei Toren in der zweiten Halbzeit mit 2:0 beim abstiegsbedrohten TSV Meerbusch durch und hält auf Platz sieben Anschluss an das Verfolgerfeld.

Der Mülheimer FC hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Rückkehr von Trainer Ahmet Inal verpasst. Mit 1:2 unterlag der MFC dem SV Sonsbeck und steckt daher weiter tief im Abstiegskampf. Anil Yildirim brachte den Aufsteiger im Auswärtsspiel zwar in Führung (15.), doch Robin Schoofs (25.) und Felix Geisler (86.) drehten die Partie für die Sonsbecker, die weiter im oberen Tabellenmittelfeld mitmischen.

Immer komplizierter wird die Lage hingegen für die Sportfreunde Hamborn, die nach dem Rückzug des SV Straelen weiter auf dem letzten Platz stehen. Beim SC St. Tönis vergaben die Duisburger die Chance, den Gegner wieder tief in den Keller zu ziehen. Sie unterlagen nach einem Doppelpack von Johann Noukumo (16., 54.) mit 0:2. Die Tönisvorster klettern derweil weiter nach oben.