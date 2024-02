Nach der politischen Rede: SpVgg Erkenschwick lädt Markus Söder auf eine Currywurst ein

Der politische Aschermittwoch wurde auch in Erkenschwick vernommen. Hier gab es nun eine Einladung an den CSU-Chef.

Am Aschermittwoch berichtete RevierSport über die Rede von CSU-Chef Markus Söder, der es vor allem mit der Ampelregierung nicht gut meinte.

Jetzt wollten wir keinen Ausflug auf politisches Terrain machen, wir nahmen die Rede auf, weil in dieser auch der Regionalligist Wuppertaler SV und der Westfalen-Oberligist SpVgg Erkenschwick vorkamen.

Denn: Söder konterte auch eine Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz, der behauptete, dass seine Ampelregierung die beste Regierung aller Zeiten sei. Und hier verließ er einmal sein geliebtes Bayern und griff zur Verdeutlichung den Fußball in Nordrhein-Westfalen auf.

Söder schrie in den Saal mit Blick auf die Scholz-Aussage: "Das ist so, als wenn der Präsident vom Wuppertaler SV oder der Spielvereinigung Erkenschwick glaube, er spiele in Champions League!“

Die Erkenschwicker nahmen diese bundesweite Publicity nun via Facebook auf und luden Söder auf eine Currywurst in den Pott ein. "Natürlich spielen wir bald Champions League! Lieber Herr Markus Söder, hiermit sind Sie herzlich eingeladen, sich von der großartigen Qualität des Fußballs bei uns am Stimberg zu überzeugen. Bei einer leckeren Currywurst und bei feinstem Pils empfangen wir Sie gerne in unserer schönen Stadt."

Die nächste Gelegenheit würde sich bereits am Sonntag anbieten, wenn Erkenschwick in der Oberliga Westfalen an 15:15 Uhr die SG Finnentrop-Bamenohl erwartet.

Wobei es uns in der Oberliga, wo noch ehrlicher Fußball gespielt wird, auch sehr gut gefällt Spielvereinigung Erkenschwick

Zuvor gab es vom Klub in Richtung Söder noch ein Plädoyer für die fünfte Liga: "Und nebenbei: selbstverständlich werden wir irgendwann in der Champions League spielen! Wobei es uns in der Oberliga, wo noch ehrlicher Fußball gespielt wird, auch sehr gut gefällt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und senden sportliche Grüße aus dem Ruhrgebiet."

Wir sind gespannt, ob der CSU-Boss auf die Einladung antworten wird. Denn klar ist: Als Fleischfan wird er gerne eine Currywurst zu sich nehmen. Auf dem politischen Aschermittwoch in Passau betonte er: "Schweinsbraten, Schäufele, Leberkäs, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang und sind deswegen auch geschützt!"