Zehn Spieler des Pleiteklubs SV Straelen wurden bereits bei ihrem neuen Verein vorgestellt. RS kennt zwei weitere Spieler, die sich mit neuen Klubs einig wurden.

Nach dem Rückzug des SV Straelen aus der Oberliga Niederrhein wurde natürlich von Seiten der SVS-Spieler und deren Berater in den letzten Tagen sehr viel telefoniert. Gleich 20 Akteure suchten neue Klubs.

Zwölf Mann wurden fündig, heißt: aktuell sind acht Spieler noch ohne neue Herausforderungen - wie auch Trainer Sunay Acar.

Die Wechsel von Tom Hirsch (1. FC Monheim), Markus Müller (TSV Wachtendonk-Wankum), Marcio Blank (SV Scherpenberg), Alexander Geraedts (TSV Meerbusch) und Omar Ramadhani (VSF Amern) waren bereits bekannt. Am Dienstag folgten dann auch die Transfers von Celal Aydogan und Pedro Cejas Richtung Regionalligist Rot Weiss Ahlen. Außerdem wurden die Wechsel von Leon Schübel zum 1. FC Düren, Takumi Yanagisawa zum KFC Uerdingen und Kapitän Luca Thissen zum VfB Homberg bekannt.

Wie RS erfuhr, werden in den nächsten Stunden auch Isaac Kang bei den bisherigen Straelen Liga-Konkurrenten Sportfreunden Baumberg und Jeremiaha Maluze beim Mülheimer FC 97 als Neuzugänge vorgestellt. Derweil wird nach Informationen unserer Redaktion Dacain Baraza an der Römerstraße bleiben und in der Rückrunde für die Bezirksliga-Mannschaft des SV Straelen auflaufen.

Somit wären mit Lennart Brandes, Daniel-Brice Ndouop, Leon Schütz, Darrell Lemmert, Seong-sun You, Hirotaka Yamada und Dario Bezerra-Ehret noch sieben Spieler ohne neue Klubs. Bis zum 1. Februar haben auch sie noch Zeit neue Herausforderungen zu finden. Dann schließt das Winter-Transferfenster und die Spieler müssten wie Baraza in der Bezirksliga für den SV Straelen II auflaufen.

Trainer Acar sagte nach dem Straelener Rückzug über seine Zukunft noch folgendes: "Im Moment mache ich mir keine Gedanken über meine persönlichen Ziele. Es gibt aktuell wichtigere Dinge. Wir haben ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, welches insolvent gegangen ist. Dazu haben wir einen Verein, der vor sehr großen und wichtigen Aufgaben steht, und eine Mannschaft, für die ich verantwortlich bin, die aus dem Spielbetrieb genommen werden musste. Die Zukunft von diesen Menschen ist viel wichtiger als meine Zukunft als Trainer."