Der KFC Uerdingen hat den ersten Neuzugang des Winters präsentiert. Takumi Yanagisawa kommt vom SV Straelen, belastet allerdings nicht den Etat des Vereins.

Der KFC Uerdingen hat nach fünf Abgängen auch den ersten Neuzugang im Winter verkündet. Es ist allerdings keine gewöhnliche Verpflichtung. "Sponsor schenkt und Takumi Yanagisawa" heißt es in der Pressemitteilung der Krefelder zur Vorstellung des japanischen Stürmers, der die Hinrunde beim SV Straelen absolvierte und sich aufgrund des Rückzugs nach einem neuen Klub umsehen musste.

"Die Verpflichtung ist nur durch die zweckgebundenen Gelder eines Sponsors möglich, der ausschließlich die Mannschaft verstärken wollte", erklärt Marc Schürmann, 1. Vorsitzender des KFC. "Der Transfer belastet unseren Etat nicht zusätzlich, ansonsten hätten wir das auch nicht getan."

Bereits seit August 2019 ist der 28-Jährige in Deutschland aktiv. In seiner ersten Oberliga-Saison am Niederrhein überzeugte er bei TuRU Düsseldorf mit acht Toren in 21 Ligaspielen. Nur ein Jahr später folgte der Wechsel zum 1. FC Bocholt, wo Yanagisawa in zwei Jahren insgesamt 43-mal auflief, zwölfmal traf, fünf Treffer vorbereitete und den Aufstieg in die Regionalliga feierte.

Yanagisawa sammelte 78 Oberliga- und elf Regionalliga-Einsätze

Es folgte die Trennung, doch durch seine Leistungen wurden die Straelener auf den Angreifer, der meist auf rechts zum Einsatz kommt, aufmerksam und holten ihn - nach knapp dreimonatiger Vereinslosigkeit - im Dezember 2022 in die Regionalliga. Elf Einsätze später (ein Tor, eine Vorlage), stieg Yanagisawa mit dem SVS wieder in die Oberliga Niederrhein ab, wo er in der Hinrunde zu den absoluten Stammspielern zählte, 17 der bisherigen 18 Spiele in der Startelf stand und viermal traf.

Der Neuzugang bringt Trainer Marcus John auf den offensiven Positionen eine Alternative zu seinem Top-Torjäger Hinata Gonda (acht Tore und zwei Vorlagen in 13 Einsätzen), der mit einem Innenbandriss noch bis März ausfällt.

Der Kader des SVS dünnt sich derweil immer weiter aus. Yanagisawa ist bereits der zwölfte Straelener, der einen neuen Klub gefunden hat - drei weitere Spielen werden in Kürze folgen.