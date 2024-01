Der Ausverkauf beim SV Straelen hat begonnen. Nach dem Rückzug aus der Oberliga befinden sich die Spieler auf Vereinssuche. So auch Dacain Baraza.

Mit Marcio Blank, der zum Landesligisten SV Scherpenberg wechselt, hat der erste Spieler des Pleiteklubs SV Straelen, der sich aus der Oberliga Niederrhein zurückzieht, verlassen. Die nächsten Akteure werden in den nächsten Tagen folgen.

Auch Dacain Baraza, Abwehrchef des Tabellendritten der Oberliga, steht aktuell mit einigen Klubs in Verhandlungen. "Ich habe in den letzten zwei Jahre gezeigt, dass ich sowohl Ober- als auch Regionalliga spielen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich einen guten Verein finde", erzählt der 24-Jährige.

Baraza wechselte im Januar 2022 nach Straelen. Er gewann mit dem Klub von der Römerstraße den Niederrheinpokal 2022 und konnte mit dem SVS auch den Klassenerhalt in der Regionalliga West feiern.

"Es war im Endeffekt eine gute Zeit mit einem bitteren Ende in Straelen. Ich habe 39 Regionalligaspiele und 17 Oberliga-Partien für den Klub gemacht. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Hermann Tecklenburg und habe mich im Klub wohlgefühlt. Das Ende war natürlich traurig. Das war so, als ob dich jemand unangekündigt ins kalte Wasser schmeißen würde. Jetzt muss jeder an sich denken und das beste aus der Situation machen", erzählt der gebürtige Wuppertaler, der in der Schwebebahn-Stadt auch lebt.

Ich will in die Regionalliga. Ich weiß, dass ich die Liga kann. Aber es gibt auch die Option zu ambitionierten Oberligisten zu wechseln. In den nächsten Tagen wird eine gutüberlegte Entscheidung fallen Dacain Baraza

Am liebsten würde der Zwei-Meter-Riese auch an der Wupper wohnen und im Fußball-Westen bleiben. "Doch das ist kein Wunschkonzert", weiß Baraza auch. Denn der Innenverteidiger könnte sich auch andere Himmelsrichtungen, was seinen neuen Arbeitgeber betrifft, vorstellen. Aktuell sieht es danach sogar aus.

Denn nach RevierSport-Informationen steht Baraza neben Oberligist Ratingen 04/19 auch mit Regionalliga-Nordost-Vertreter Chemie Leipzig sowie den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh sowie Norderstedt im Kontakt. "Ich will in die Regionalliga. Ich weiß, dass ich die Liga kann. Aber es gibt auch die Option zu ambitionierten Oberligisten zu wechseln. In den nächsten Tagen wird eine gutüberlegte Entscheidung fallen", sagt Baraza.