Die "Daily Soap" des SV Straelen hat ein böses Ende gefunden: Der Verein teilte offiziell das Aus der Ersten Mannschaft in der Oberliga Niederrhein bekannt.

Das Rückzugs-Chaos rund um den SV Straelen hat ein Ende gefunden. Der bisherige Tabellendritte der Oberliga Niederrhein teilte am Dienstag, 23. Januar 2024, offiziell mit, dass die Erste Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein zurückgezogen wird.

Die Spieler werden nach RS-Informationen ein Angebot für Aufhebungsverträge erhalten. Am Mittwoch, 24. Januar, werden diese ab 17 Uhr an der Römerstraße an die Spieler verteilt. Tom Hirsch, der beste Straelener, für den der SV eine Ablösesumme von 6000 Euro forderte, darf natürlich, wie alle anderen Spieler, nun ablösefrei gehen. Das bestätigte dem Offensivspieler Straelens Sportchef Kevin Wolze per WhatsApp-Nachricht. Diese liegt unserer Redaktion vor.

Und: Hermann Tecklenburg, Klubchef und Mäzen, hat sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen.

"Der verbliebene Vorstand ist zurzeit intensiv damit beschäftigt, die Geschicke des Vereins für die nahe Zukunft auszurichten, um den reibungslosen Weiterbetrieb alle Sportabteilungen zu ermöglichen", heißt es in dem Schreiben des SV Straelen. Nach RP-Informationen will der geschäftsführende Vorstand die restlichen Abteilungen am Donnerstag (25. Januar) über den Stand der Dinge informieren.

Das Aus der SV Straelen in der Chronologie

18. Januar - 19.01 Uhr:

RevierSport berichtete exklusiv vom Rückzug des SV Straelen aus der Oberliga Niederrhein. Die Verantwortlichen wollten sich gegenüber RS erst äußern und ein Dementi aussprechen, meldeten sich aber bei unserem Reporter nicht zurück.

19. Januar - 7.50 Uhr:

Der SV Straelen wird ab sofort nicht mehr in der Oberliga Niederrhein antreten. So sehen die Konsequenzen für die anderen Klubs aus.

19. Januar - 14.13 Uhr:

Was ist nur beim SV Straelen los? Zumindest ist zu dieser Stunde ein Oberliga-Niederrhein-Rückzug doch noch keine beschlossene Sache. Das sind die neuesten Entwicklungen.

19. Januar - 17.37 Uhr:

So langsam verkommen die finanziellen Schwierigkeiten von Hermann Tecklenburg und seinen Firmen zu einer Daily Soap beim SV Straelen. Es gibt wieder eine neue Entwicklung.

22. Januar - 11.02 Uhr:

Eine erneute Wende beim SV Straelen: Nun soll es doch weitergehen, ein Rückzug scheint vorerst vom Tisch zu sein.

23. Januar - 17.10 Uhr:

Der SV Straelen verkündet offiziell den Rückzug seiner Ersten Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein - die Spieler sollen am Mittwoch, 24. Januar, 17 Uhr, ihre Aufhebungsverträge erhalten.