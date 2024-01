So langsam verkommen die finanziellen Schwierigkeiten von Hermann Tecklenburg und seinen Firmen zu einer Daily Soap beim SV Straelen. Es gibt wieder eine neue Entwicklung.

Der Reihe nach, denn auch der RevierSport-Leser könnte durcheinander kommen: Am Donnerstagabend (18. Januar) berichtete unsere Redaktion davon, dass der SV Straelen seine Oberliga-Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückziehen wird. Andere Redaktionen zogen am späten Abend nach.

Am Freitag (19. Januar) kam es dann in der "Causa SV Straelen" zu einer neuen Entwicklung - gleich zweimal. Zunächst erfuhr RS, dass die Verantwortlichen um Präsident Hermann Tecklenburg, dessen Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt haben, und Trainer Sunay Acar alles versuchen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und das trotz des Rückzugs-Ergebnisses einer Vorstandssitzung, die am Donnerstagabend in der Abwesenheit von Tecklenburg stattfand.

Das Angebot von Tecklenburg und Acar an die Mannschaft lautete: Der SV Straelen zahlt den Spielern am Samstag (20. Januar) die fehlenden Dezember-2023-Gehälter aus und dafür kehrt das Team ganz normal in den Trainingsbetrieb zurück. Diese Offerte machte Acar den Spielern am Freitag via WhatsApp-Video-Call. RevierSport liegen interne WhatsApp-Nachrichten vor.

Im Anschluss erreichten Informationen aus der Straelener Mannschaft unsere Redaktion. Der Inhalt: Der Großteil des Kaders hat sich gegen dieses "Angebot" entschieden und will aufgrund der prekären und ungewissen Lage an der Römerstraße nicht mehr für den Verein spielen. Der Wunsch vieler Akteure soll sein, sich bis zum 1. Februar 2024, dem Ende des Winter-Transferfensters, aus Straelen zu verabschieden. Im Bestfall ablösefrei. RS weiß, dass sich viele Stammspieler mit potentiellen neuen Klubs bereits so gut wie einig sind.

Zur Info: Sportchef Kevin Wolze scheint sich zurückgezogen zu haben und ist seit Donnerstag für RS nicht zu erreichen. Das gilt auch für Pressesprecherin Samira Berns, die am Freitag nicht erreichbar war. Die Spieler wollen sich nicht offiziell äußern, da sie Sanktionen befürchten.

Das Problem: Straelen soll den Spielern eine "Drohung" ausgesprochen haben - heißt: Die Spieler dürfen gehen, der Haken: Straelen fordert für jeden seiner Spieler eine Ablösesumme. Moralisch kann man darüber streiten, aber es ist rechtens.

Beim Fußballverband Niederrhein lautet die Antwort auf die Frage, ob ein Spieler die erste Mannschaft eines Vereins, der während der Saison sein Team zurückzieht, aber eine zweite Mannschaft - im Fall Straelen spielt die Reserve in der Bezirksliga - den Verein trotzdem ablösefrei verlassen darf, nämlich: "Nein. Der Spieler wird damit rechnen müssen, dass der abgebende Verein für den Wechsel eine (frei verhandelbare) Entschädigung aufruft. Grund: Der Verein hat noch eine Mannschaft im Spielbetrieb, in der er spielen könnte. Nur wenn das nicht der Fall wäre, könnte man mit einer Abmeldung nach dem offiziellen Rückzug der Mannschaft(en) ohne Entschädigungszahlung den Verein wechseln."

Kurzum: Die Spieler des SV Straelen sind in der Zwickmühle. Beim Oberliga-Niederrhein-Dritten wissen sie nicht, wie es weitergeht und wie es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten aussehen könnte - auf der anderen Seite müssten potentielle Abnehmer Ablösen bezahlen. Die meisten Klubs wollen aber nicht zahlen, schon gar nicht einem in der finanziellen Bredouille steckenden Klub beziehungsweise dessen Präsidenten und Geldgeber.

Fakt ist: Coach Acar hat für Samstag (20. Januar, 10 Uhr) ein Training an der Römerstraße angesetzt. Bleibt abzuwarten, wer zu diesem Termin erscheinen wird. Gut möglich, dass nach Teil drei schon am Samstag Teil vier zum Straelener Chaos folgt. RS bleibt dran.