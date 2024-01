Oberliga Niederrhein: Diese Auswirkungen hat das Straelen-Beben auf die Liga

Der SV Straelen wird ab sofort nicht mehr in der Oberliga Niederrhein antreten. So sehen die Konsequenzen für die anderen Klubs aus.

Diese Nachricht am Donnerstagabend hatte es in sich: Nach RS-Infos zieht sich der SV Straelen mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Oberliga Niederrhein zurück.

Derartige Gerüchte waren nach dem Insolvenzantrag von Hermann Tecklenburg vor einer Woche bereits aufgekommen, wurden aber vom Präsident und Mäzen des SVS entschieden dementiert.

Offenbar war ein Schlussstrich beim Fünftligisten nun aber doch unumgänglich. Offiziell bestätigt ist der Rückzug noch nicht, am Freitag soll die Vollzugsmeldung des Klubs folgen.

Unklar ist, wie es über den Sommer hinaus mit den Straelenern weitergeht. Sicher ist hingegen: Ziehen die Blumenstädter zurück, stehen sie als Absteiger fest. Sie könnten in der kommenden Saison höchstens in der Landesliga antreten, so sehen es die Statuten des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) vor.

Was im Regelwerk darüber hinaus vorgegeben ist: dass alle bisher absolvierten Partien der Straelener aus der Wertung genommen werden. Erst bei Rückzügen nach dem 1. Mai werden die Punkte automatisch den Gegnern gutgeschrieben.

Baumberg-Vorsprung wird kleiner

Damit wird sich die Tabelle der Oberliga Niederrhein verändern - einige Teams profitieren in sportlicher Hinsicht, einige werden sich über den Rückzug des bisherigen Tabellenvierten besonders ärgern.

Wie etwa die Sportfreunde Baumberg. Der Tabellenführer ist eines von nur vier Teams, das den SVS bezwang. Doch der 2:1-Sieg ist jetzt nichts mehr wert. Baumberg muss die drei Punkte abgeben - dadurch schmilzt der Vorsprung von fünf auf drei Punkte. Denn Verfolger Ratingen 04/19 muss nach einem Remis gegen Straelen nur einen Zähler abgeben.

Auch der KFC Uerdingen, TVD Velbert und VfB Hilden haben nun drei Punkte weniger auf dem Konto. Dadurch steht die Spvg. Schonnebeck, die ihr Spiel gegen Straelen verlor, plötzlich punktgleich mit dem KFC auf Rang vier. Im Tabellenkeller nutzt dem Mülheimer FC das 1:1 gegen Straelen vom zweiten Spieltag nichts mehr. Der Aufsteiger fällt einen Rang zurück.

So sind die Niederrhein-Oberligisten vom Straelen-Rückzug betroffen

Drei Punkte verlieren: KFC Uerdingen, TVD Velbert, SF Baumberg, VfB Hilden

Einen Punkt verlieren: ETB Schwarz-Weiß Essen, Mülheimer FC, Ratingen 04/19, Union Nettetal

Keinen Punkt verlieren: Spvg Schonnebeck, FC Büderich, VfB Homberg, Hamborn 07, SC St. Tönis, 1. FC Kleve, SV Sonsbeck, TSV Meerbusch, Adler Union Frintrop