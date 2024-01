FC Brünninghausen: "Nächste traurige Nachricht" - Identifikationsfigur geht im Sommer

Der FC Brünninghausen wird im kommenden Sommer einen Umbruch vollziehen, prägende Personen verlassen den Verein - so wie diese Identifikationsfigur.

Das Gesicht des FC Brünninghausen wird sich nach der Sommerpause - unabhängig vom Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen - verändern. Die Abschiede von Trainer Rafik Halim und dem Sportlichen Leiter Thomas Behlke hatte der Verein in den vergangenen Wochen bereits angekündigt.

Nun steht fest, dass eine weitere prägende Persönlichkeit den FCB im kommenden Sommer verlassen wird. Es handelt sich um Florian Gondrum - ein echtes Urgestein, denn der 33-Jährige ist bereits seit 2012 Teil des Vereins. Und das nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Seit 2019 bildet er als spielender Coach ein Duo mit Halim.

Nach der laufenden Spielzeit und zwölf Jahren in Brünninghausen wird Gondrum einen Schlussstrich ziehen.

Keine einfache Entscheidung, wie der Angreifer in einer Vereinsmitteilung erklärt. "Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nochmal Spieler sein zu sollen", begründet Gondrum seinen Entschluss. "Nochmal Fußball zu spielen ohne die vielen Traineraufgaben drumherum. Nochmal zum Training zu fahren, ohne im Vorfeld viel für den Ablauf vorbereiten zu müssen."

Gondrum kam 2012 vom TuS Eving-Lindenhorst ans Hombruchsfeld. Zweimal feierte er seither den Aufstieg in die Oberliga Westfalen, auch dank seiner Tore. Vergangene Saison steuerte der Routinier 21 Treffer auf dem Weg zum Sprung in die Oberliga bei, wo er in dieser Runde acht Mal in 15 Partien traf und damit bester Schütze seines Teams ist.

Dennoch muss Brünninghausen mit elf Punkten aus 16 Begegnungen gegen den Abstieg kämpfen. Logisch: Gondrum würde sich gerne mit dem Klassenerhalt von seinem langjährigen Klub verabschieden. "Auch, wenn wir nun noch fast fünf Monate vor uns haben, in denen wir noch eine große Aufgabe zu erledigen haben, möchte ich schon jetzt Danke sagen für all die Möglichkeiten, die der Verein mir gegeben hat. Und natürlich auch für die wirklich überragende Zeit mit so vielen unfassbar guten Momenten."