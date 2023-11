Oberliga Westfalen: Zwei Rücktritte beim FC Brünninghausen - das sind die Gründe

Beim FC Brünninghausen fehlt in der Oberliga Westfalen aktuell der sportliche Erfolg. Jetzt wurde der Rücktritt von zwei wichtigen Akteuren verkündet.

In der Oberliga Westfalen bleibt der sportliche Erfolg beim FC Brünninghausen aktuell aus. Nach 15 Spieltagen steht der Aufsteiger mit elf Zählern auf Tabellenplatz 15 und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Jetzt haben auch noch zwei wichtige Amtsträger ihren Rücktritt verkündet.

Rafik Halim, der seit 2019 an der Seitenlinie der Dortmunder steht, bleibt der Mannschaft noch bis zum Saisonende erhalten, das kündigte er nun an. Anders sieht es bei dem Sportlichen Leiter Thomas Behlke aus. Er wird sein Amt nur noch bis zum Ende dieses Kalenderjahres ausführen - aus privaten Gründen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Auch bei Halim hat der Rücktritt private Gründe: “Der Trainerjob frisst einfach zu viel Zeit. Wir haben dreimal die Woche Training, was als Oberligist eigentlich schon zu wenig ist, dann Sonntag das Spiel und als Coach kommt da noch einiges mehr zu. Du musst Spiele aufarbeiten und viele Einzelgespräche führen. Ich habe noch eine Familie, für die möchte ich mir auch Zeit nehmen und alles geht dann halt nicht.”

Dem Brünninghausen-Coach sei wichtig zu betonen, dass sein Rücktritt nichts mit der sportlichen Situation zu tun hat - und von Behlkes Rücktritt unabhängig ist: “Die Entscheidung stand bereits fest. Ich bin mir aber zu 100 Prozent sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Bis zum Saisonende werde ich jetzt nochmal eine Schippe drauflegen.”

In der letzten Saison ist den Dortmundern der Aufstieg in die Oberliga geglückt. Halim, der die Mannschaft 2019 mit seinem Trainerkollegen Florian Gondrum übernommen hat, erklärt: “Ich habe letztes Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, dass das meine letzte Saison wird. Die Gespräche, die ich dann geführt habe, und die Euphorie haben mich aber dazu bewogen weiter zu machen. Wir standen in der Tabelle gut da und der Aufstieg in die Oberliga war möglich. Ich hatte Lust auf das Abenteuer Oberliga.”

Wir haben uns in den letzten Jahren echt was aufgebaut. Wir haben die Mannschaft verjüngt und mega viel Vertrauen vom Verein bekommen. Wir haben immer viel Zuspruch bekommen und die sportliche Leitung des Vereins stand immer hinter uns. Rafik Halim

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt der Aufsteiger-Trainer auf die Zeit im Verein: “Die Zeit war durchweg positiv. Wir haben die Mannschaft übernommen, da stand sie im Mittelfeld der Westfalenliga. Die Jungs hatten eigentlich Oberliganiveau, waren aber total verunsichert. Dann gab es einen kompletten Umbruch und wir haben 15 Jungs verloren.”

Halim ergänzt: “Wir haben uns in den letzten Jahren echt was aufgebaut. Wir haben die Mannschaft verjüngt und mega viel Vertrauen vom Verein bekommen. Wir haben immer viel Zuspruch bekommen und die sportliche Leitung des Vereins stand immer hinter uns.”

Auf der anderen Seite freue sich Halim auf seine freie Zeit, schließt aber ein Comeback als Trainer nicht ganz aus: “Ich mache jetzt erstmal ein bis zwei Jahre Pause. Dann kann ich die freien Sonntage mit meiner Familie genießen und die Seele baumeln lassen. Meine drei Kinder werden sich sicherlich freuen.”