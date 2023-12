Die SpVgg Erkenschwick hat sich nach dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen wieder schnell fangen können.

Die Tradition und Historie im Hintergrund sind groß. Doch die SpVgg Erkenschwick lässt sich davon nicht beirren und schreibt einfach weiter an der Erfolgsgeschichte. Nach dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen haben sich die Schwicker schnell an die neue Liga gewöhnen können.

SpVgg-Trainer Magnus Niemöller über...

Die Hinrunde in der Oberliga Westfalen: „Man muss sagen, dass es für Schwarz-Rot ein richtig tolles Kalenderjahr gewesen ist. Da kann man die Hinrunde nicht nur isoliert betrachten. Wir hatten 2023 eines der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Wir sind Meister in der Westfalenliga geworden, sind in die Oberliga aufgestiegen und haben unser Champions-League-Finale gegen den FC Gütersloh im Westfalenpokal gespielt, das wir leider im Elfmeterschießen verloren haben. Diese Euphorie hat uns sicherlich auch durch die Hinrunde getragen. Wir fühlen uns wohl und sehen nach den Jahren in der Verbandsliga endlich auch mal neue Plätze und Orte. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Das macht einen stolz. Wir hatten dann noch unser Champions-League-Viertelfinale gegen Preußen Münster im Westfalenpokal und stehen auch im Kreispokal als klassenhöchste Mannschaft im Viertelfinale. Es war ein absolut erfolgreiches Jahr. Wir hatten einen guten Start, stehen jetzt aber da, wo wir auch als Aufsteiger hingehören. Wir haben allerdings ja auch noch zwei Spiele in der Hinterhand.“

Was war Ihr schönster Moment? „Da will ich gar kein Spiel herauspicken. Wir haben vor der Saison nur einen Spieler mit Philipp Rosenkranz dazubekommen, fast alle aus dem Aufstiegskader sind jetzt noch dabei. Wir haben zwar ein paar alte Haudegen mit dabei, aber es sind eben auch viele junge Spieler, die zum ersten Mal Oberliga-Luft schnuppern. Das ist ein Risiko. Es ist schön, zu sehen, dass sie mithalten können.“

Was war Ihr schlimmster Moment? „Das war sicherlich auch das Spiel im Westfalenpokal, was wir nicht bei uns austragen konnten. Ein schlimmer Moment ist es zwar nicht, aber es ärgert mich schon, dass wir so konstant inkonstant waren.“

Die Ziele für 2024: „Wir müssen uns in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln, das heißt die Spieler, der Klub und auch das Trainerteam. Das Wichtigste dabei ist, dass sich alle hinter der Idee versammeln, dass man sich weiterentwickeln will. Jeder Oberligist steht mittlerweile vor Herausforderungen, wenn er größere Ziele verfolgt. Wir sind sportlich auf einem guten Weg. Als Aufsteiger muss man sich erstmal positionieren. Die 40 Punkte bleiben aber unser Ziel.“