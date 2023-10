Adler Union Frintrop: Nach Niederlage gegen Uerdingen: "Man kann uns nicht vergleichen"

Vor zwei Jahren spielte Leon Engelberg mit seiner Mannschaft noch in der Bezirksliga. In dieser Saison empfängt die DJK Adler Union Frintrop Vereine wie den KFC Uerdingen.

Nach zwei Aufstiegen in Folge spielt die DJK Adler Union Frintrop in der Oberliga Niederrhein - dort läuft es aktuell durchaus rund. Nach zwölf Spieltagen steht der Aufsteiger in der Tabelle auf dem zwölften Platz.

Die Gegner der laufenden Saison sind nicht vergleichbar mit denen, vor zwei Jahren. Damals spielte die Mannschaft von Trainer Marcel Cornelissen noch ein Frintroper Derby, heute sind Vereine wie der KFC Uerdingen zu Gast am Wasserturm.

Nach zwei Siegen in Folge mussten sich die Frintroper gegen den KFC Uerdingen am Sonntag mit 0:2 geschlagen geben. Der KFC war vor zwei Jahren noch in der 3. Liga unterwegs, zeitgleich spielten die Frintroper in der Bezirksliga.

Frühe Rote Karte zerstört den Matchplan

Für Kapitän Leon Engelberg und sein Team hat das vor dem Anpfiff kaum eine Rolle gespielt: "Wir sind in das Spiel gegangen, wie in jedes anderen auch. Wir wollten gewinnen und hatten einen Matchplan, der dann nach fünf Minuten etwas kaputt gemacht wurde. Wir wollten die Chancen, die wir bekommen, nutzen. Unglücklicherweise waren wir zu lange in Unterzahl, um Chancen zu bekommen."

Nach einer roten Karte in der siebten Minute waren die Frintroper über 80 Minuten zu Zehnt. "Wenn wir nicht einen Mann weniger auf dem Platz gehabt hätten, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen. Ich sage nicht dass wir dann gewonnen hätten, aber dann hätten wir vielleicht etwas mehr Konterchancen gehabt. Dass das Spiel aber ohnehin sehr schwer geworden wäre, war uns allen klar", betonte der 26-Jährige.

Wir haben uns auf die tolle Kulisse und die vielen Zuschauer gefreut. So viele Menschen im Stadion, das ist immer ein Highlight. Leon Engelberg

Für die Frintroper gehörte die Partie zu den Highlights der Saison. Engelberg weiß jedoch: "Man kann uns nicht vergleichen. Die fußballerischen und individuellen Qualitäten sind ganz andere. Der KFC hat eine große Tradition und viele gute Spieler, die man auch von den Namen her kennt. Vor ein paar Jahren haben die noch in der 3. Liga gekickt. Das war schon ein Highlight."

Die Stimmung in der Mannschaft war vor der Partie "positiv angespannt", erklärte der Kapitän. "Dadurch, dass wir in den letzten zwei Wochen gewonnen haben, und wir uns gut schlagen in der Liga, hatten alle Bock auf das Spiel. Wir sind da ganz ohne Druck rangegangen. Wir haben uns auf die tolle Kulisse und die vielen Zuschauer gefreut. So viele Menschen im Stadion, das ist immer ein Highlight. Vor allem gegen so einen Gegner wie Uerdingen. Die Liga macht schon Bock."