Oberliga Niederrhein: 80 Minuten in Überzahl - KFC bricht "Auswärtsfluch"

Der KFC Uerdingen konnte drei Punkte vom Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop mitnehmen. Früh fiel das erste Tor, über 80 Minuten waren die Gäste in Überzahl.

Am Sonntagnachmittag konnte der KFC Uerdingen drei Punkte bei der DJK Adler Union Frintrop, mitnehmen. Damit konnten sie den „Auswärtsfluch“, wie es der KFC-Trainer Marcus John vor der Oberliga Niederrhein-Partie beschrieben hatte, besiegen.

Der Frintroper Yannick Reiners sah nach einem Handspiel bereits in der siebten Minute die Rote Karte. Zudem gab es einen Elfmeter für den KFC, den Dimitros Touratzidis verwandelte. Mit dem verdienten 1:0 aus Sicht der Krefelder ging es in die Halbzeitpause.

Wie schon im ersten Durchgang drängte der KFC die Frintroper auch nach dem Seitenwechsel in die Defensive. Der Aufsteiger tat sich schwer und so konnte Gianluca Rizzo in der 53. Minute zum 0:2-Endtstand einköpfen.

John zufrieden: "So muss man das machen"

Für John war es ein verdienter Sieg: „Wir haben das Spiel 90 Minuten lang dominiert und den Sieg souverän über die Zeit gebracht. Die Tore sind für uns zur rechten Zeit gefallen. Wir haben keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir nochmal ins Wanken kommen. So muss man das machen. Insgesamt war der Sieg auch in der Höhe verdient.“

Der Frintroper Trainer, Marcel Cornelissen hatte dagegen zwischenzeitlich gar die Sorge, dass seine Mannschaft komplett unter geht: „Das Spiel war nach fünf Minuten gekillt. Egal welche Ideen man hat, wenn man gegen so eine Mannschaft 85 Minuten lang in Unterzahl spielen muss, war mein erster Gedanke: Hoffentlich wird das hier kein 0:6 oder 0:7. Dafür haben wir das ganz gut gemacht.“

Für uns war das Training ohne Ball, für die war das Training mit Ball. Marcel Cornelissen

Der Coach der DJK Adler Union erklärte: „Ich hätte das Spiel gerne im Elf gegen Elf gesehen. Ich sage gar nicht, dass wir dann gewonnen hätten. Der KFC war sehr stark und macht das gut am Ball. Für uns war das Training ohne Ball, für die war das Training mit Ball.“

Die Niederlage sei für die Frintroper schon abgehakt, erklärt Cornelissen direkt nach Abpfiff: „Die nächsten zwei Wochen gegen Hamborn und St. Tönis sind für uns viel wichtiger. An das heutige Spiel denken wir schon gar nicht mehr.“

Die DJK Adler Union Frintrop ist am Sonntag (14:30 Uhr) bei dem direkten Tabellennachbarn, den SF Hamborn, zu Gast. Nur einen Punkt trennen die beiden Teams. Der KFC Uerdingen empfängt am Samstagabend (18 Uhr) den ETB SW Essen.