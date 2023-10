Oberliga Westfalen: 0:5 - Wattenscheid-Trainer konsterniert, Münster-Trainer stolz

Mit 5:0 schlägt Preußen Münster II die SG Wattenscheid am neunten Spieltag der Oberliga Westfalen. Der Tabellenletzte muss damit einen weiteren Rückschlag verkraften.

Am neunten Spieltag der Oberliga Westfalen feierte Preußen Münster II einen Kantersieg: Mit 5:0 (3:0) fertigte die SCP-Reserve im Preußenstadion die SG Wattenscheid 09 ab. Die Tore erzielten Kevin Schacht (15., 33.), Osinachi Nwubani (41.), Marvin Kehl (57.) und Marcello Romano (71.).

Dementsprechend glücklich war Preußen-Trainer Kieran Schulze-Marmeling über den Auftritt seiner Mannschaft: "Ich bin total zufrieden. Im Preußenstadion auflaufen zu dürfen und dann so ein Spiel zu zeigen, das fühlt sich schon super an. Für uns ist es immer etwas besonderes in diesem Stadion zu spielen, deshalb wird das sicher ein Moment sein, an den wir uns gerne zurückerinnern."

Besonders in der ersten Halbzeit zeigte sich die U23 des SCP effektiv vor dem gegnerischen Tor und sorgte so früh für klare Verhältnisse. "In der ersten Hälfte war es recht ausgeglichen, da haben wir auch gar nicht so gut gespielt. Wir haben viele Standards zugelassen und hatten viele Ballverluste auf unserer Seite. Dafür waren wir vorne effizient und haben einige Situationen gut wegverteidigt", fasste Schulze-Marmeling die ersten 45 Minuten zusammen.

Preußen Münster II: Bräuer - Schmitz, Amadi (77. Bena), Nwubani, Pohl - Korte (66. Keute), Kehl (84. Sarrafyar), Romano (72. Hausotter) - Tasov (77. Wiemer), Schacht, Overhoff SG Wattenscheid 09: Lenuweit - Kaminski, Wiebel, Malcharek, Ichimura (84. Muharremi) - Yanik (46. Sindi), Sindermann (46. Cirillo), Lewicki, da Costa Pereira (61. Nebi) - Renke - Casalino (61. Lerche) Tore: 1:0, 2:0 Schacht (15., 33.), 3:0 Nwubani (41.), 4:0 Kehl (57.), 5:0 Romano (71.) Schiedsrichter: Niklas Simpson

Der zweite Durchgang war dann mehr nach dem Geschmack des Preußen-Übungsleiters, der vor allem von der Mentalität seiner Truppe schwärmte. Allgemein sieht der 34-Jährige sein Team auf einem guten Weg: "Ich bin super happy, dass wir uns so gut entwickeln. Wir haben mittlerweile ein richtig gutes Trainingsniveau und eine tolle Trainingskultur. Das Level, das wir gerade haben, ist fantastisch und damit war nicht zu rechnen."

Wattenscheid-Coach Yavuzaslan ratlos nach 0:5-Packung

Große Enttäuschung herrscht dagegen bei der SG Wattenscheid. Der Trainer des Tabellenschlusslichts Engin Yavuzaslan war nach der empfindlichen 0:5-Klatsche bedient: "Wir haben einfach schlecht verteidigt. Die Gegentore, die wir kassiert haben, fallen viel zu einfach und plump. So kann man einfach nicht in der jetzigen Phase verteidigen, nicht mal ansatzweise."

Dabei starteten die 09er gar nicht schlecht in die Partie und hatten sogar eine gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. "Aber sobald nur irgendeine Sache auf unserer Seite nicht funktioniert, dann zieht das einfach die gesamte Mannschaft herunter. Es ist schon wirklich hart, wie einfach wir die Gegentore kassieren", konstatierte Yavuzaslan.