Mülheimer FC: Trotz Kartenflut "voll im Soll" - jetzt wartet eine Mammut-Aufgabe

Als Aufsteiger ist der Mülheimer FC 97 erstmals in der Oberliga Niederrhein dabei. Nun steht das Spiel gegen den Tabellenersten an. Trainer Ahmet Inal ist zuversichtlich.

Der Mülheimer FC ist mit acht Punkten und einer Bilanz von vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in die Oberliga Niederrhein gestartet und steht aktuell auf Tabellenplatz zwölf. Trainer Ahmet Inal zeigt sich zufrieden: „Wenn man die Tabelle und Punkte sieht, sind wir voll im Soll.“ Darauf ruht er sich jedoch nicht aus. Es gebe noch einige Baustellen, die Inal in Zukunft angehen möchte.

Zum Beispiel: „Wir haben in acht Spielen schon fünf Rote Karten bekommen, viele davon waren unnötig.“ Diese wolle er versuchen, in Zukunft zu reduzieren. Aus den Platzverweisen zieht er aber auch Positives. Obwohl sein Team fünf Spiele in Unterzahl zu Ende bringen musste, wurden die Partien souverän gemeistert. „Wenn wir verloren haben, dann nur knapp, mit einem Tor Unterschied.“

Inal weiß genau, woran er sonst noch arbeiten muss: „Ich finde, dass wir vorne nochmal effektiver sein müssen. Wir stehen hinten gut, verwerten aber viele hundertprozentigen Torchancen nicht.“ An guten Möglichkeiten hapere es also nicht, diese müsse die Mannschaft jedoch effektiver nutzen.

Für die nächsten Spiele möchte Inal, dass der Abstand nach unten größer wird. Am Samstag (15 Uhr, RS-Liveticker) steht das Spiel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Sportfreunde Baumberg an. „Uns ist bewusst, dass wir als klarer Außenseiter in die Partie gehen. Aber gerade in solchen Spielen sind wir immer da, das macht mir Hoffnung“, erklärt Inal zuversichtlich.

Seine Mannschaft sei bissig, gierig und könne es dem Gegner echt schwer machen. „Baumberg macht auch mal Fehler. Unsere Aufgabe ist es, diese zu erkennen und für uns zu nutzen.“ Inal lobt sein Team: Seine Mannschaft habe Charakter, sei eine angenehme Truppe und mache einen guten Job.

Daher sei es für ihn besonders wichtig, dass die Mannschaft die Bedeutung der Partie nicht überschätzt. „Das ist kein besonderes Spiel, aber jeder Fußballer mit Herz weiß, dass das ein gutes Spiel werden kann. Wenn wir die 90 Minuten alles geben, bin ich zuversichtlich.“