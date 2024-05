Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat eine wichtige Personalie fix gemacht. Ein neuer Co-Trainer hat für die Saison 2024/2025 unterschrieben.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat mit Julian Stöhr einen neuen Co-Trainer für seine Oberliga-Mannschaft verpflichtet. Ulf Ripke – derzeitiger Assistent am Uhlenkrug – wird nach der Saison bekanntlich Sportlicher Leiter im ETB-Nachwuchsbereich werden.

Ab dem 1. Juli 2024 wird dann Stöhr Ripkes Aufgaben im Trainerteam von Chefcoach Damian Apfeld übernehmen. Der 33-jährige Lehrer ist seit der Saison 2020/21 Co-Trainer bei Westfalia Rhynern in der Oberliga Westfalen und übernahm dort Ende März sogar den Chefposten.

Als Spieler war er unter anderem für Rot-Weiss Essen, Westfalia Herne und TuS Hordel aktiv.

"Der Kontakt kam durch Damian Apfeld zustande und aufgrund des ersten Gespräches war ich sofort vom ETB und der Zusammenarbeit mit Damian überzeugt. Ich hatte vier tolle Jahre bei Westfalia Rhynern und freue mich nun auf die neue Aufgabe in der Oberliga Niederrhein bei einem Traditionsverein mitten im Ruhrgebiet. Ich möchte mich im Verein schnellstmöglich einleben. Sportlich wünsche ich mir natürlich eine erfolgreiche kommende Saison und möchte die gute Arbeit aus dieser Spielzeit auch im nächsten Jahr fortsetzen. In der Tabelle würde ich dann gerne noch den ein oder anderen Platz nach oben klettern", erklärt Stöhr sein Engagement am Uhlenkrug.

Damian Apfeld, Cheftrainer des ETB, sagt: "Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Julian und bin der festen Überzeugung, dass er für uns einen sehr großen Mehrwert haben wird. Speziell in der Trainingsarbeit aber auch in der Spiel- und Gegneranalyse."

"Julian Stöhr ist schon lange im Geschäft und hat ja auch mal für RWE gespielt. Er ist uns, auch von Damian Apfeld, empfohlen worden. Ich habe ihn dann in einem persönlichen Gespräch kennengelernt und glaube, dass er sehr gut zu uns, dem gesamten Trainerteam und dem Verein, passt. Die Gespräche mit Julian sind sehr positiv verlaufen. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Es ist ganz wichtig, dass nochmal jemand von außen dazukommt. Wir freuen uns, ihn in der ETB-Familie begrüßen zu dürfen", sagt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, über den neuen Co-Trainer.