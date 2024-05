Das ist bitter! Da spielt eine ehemaliger Trainer des FC Schalke 04 mit einer Mannschaft eine gute Saison, scheitert in der Aufstiegsrelegation und verliert dann seinen Job.

Nach dem verpassten Aufstieg in die Premier League hat der englische Zweitligist Norwich City seinen deutschen Trainer David Wagner entlassen.

Der ehemalige Coach des FC Schalke 04 habe seit Amtsantritt im Januar 2023 mit Klasse und Würde agiert, sagte Sportdirektor Ben Knapper einer Mitteilung vom Freitag zufolge. "Aber wir sind der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, eine andere Richtung einzuschlagen."

Der 52-jährige Wagner ist in England bekannt, seit er 2017 überraschend Huddersfield Town in die Premier League geführt hatte. Auch sein deutscher Co-Trainer Christoph Bühler muss den Verein aus Ost-England nun verlassen. Ein Nachfolger steht bisher nicht fest.

Norwich hatte die reguläre Saison als Sechster in der Championship beendet und war damit in die Play-offs zur Premier League gerutscht. Dort verlor das Team aber im Halbfinalrückspiel mit 0:4 gegen Leeds United und schied aus. Das Hinspiel in Norwich hatte 0:0 geendet.

Leeds trifft im Aufstiegsendspiel im Londoner Wembley-Stadion auf den Sieger der Begegnung zwischen dem FC Southampton und West Bromwich Albion. Das Rückspiel ist für Freitagabend angesetzt, das Hinspiel war ebenfalls 0:0 ausgegangen.

Wagner war seit dem 6. Januar 2023 Coach in Norwich und blickt auf insgesamt 75 Pflichtspiele als City-Cheftrainer zurück. Wagner holte 31 Siege, 17 Remis und kassierte auch 27 Niederlagen. Sein Punkteschnitt: 1,47 Zähler pro Partie.

David Wagner trainierte schon auf Schalke und war BVB-II-Coach

Immerhin war es der zweitbeste Punkteschnitt für Wagner in seiner bisherigen Karriere. Zuvor war er nur bei den Young Boys aus Bern (1,73) erfolgreicher. Auf Schalke (1,2) und in Huddersfield (1,23) lief es für ihn nicht so gut.

Aber: Huddersfield führte er in die Premier League. Mit Borussia Dortmund II - hier war Wagner vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Oktober 2015 am Ruder - stieg er in die 3. Liga auf. Nicht immer ist der Punkteschnitt für einen Trainer entscheidet. So auch Wagners Beispiel mit Norwich City: Trotz einer guten Bilanz wurde das Ziel Premier-League-Aufstieg verpasst und Wagner musste seinen Hut nehmen.