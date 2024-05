Der FC Wegberg-Beeck rüstet sich für die neue Saison in der Mittelrheinliga. Fortuna Köln wird wieder eine Klasse höher antreten - und das mit einem ehemaligen Schalke-Talent.

Henri Matter hat Klarheit mit Blick auf seine Zukunft geschaffen und sich zu Fortuna Köln bekannt. Wie die Südstädter mitteilten, wird der 22-Jährige auch in der kommenden Saison das rot-weiße Trikot tragen.

Matter, ein offensiver Mittelfeldspieler, traf in der abgelaufenen Saison in 34 Partien insgesamt achtmal und gab fünf Vorlagen. "Mit Henri verlängert ein für uns weiterer wichtiger Baustein. Er identifiziert sich mit Verein, Stadt und seiner Aufgabe und wird kommende Saison seine Torgefährlichkeit neuerlich unter Beweis stellen", sagte sein Trainer Matthias Mink.

Matter ist gebürtiger Kölner und durchlief die Jugend des 1. FC Köln. Im Sommer 2019 schloss er sich dann der U19 des FC Schalke 04 an und schaffte ein Jahr später den Sprung in die zweite Mannschaft. Bis zu seinem Abgang im Sommer 2021 spielte Matter für Schalke 04 II zwölfmal und erzielte ein Tor.

Weiter ging es beim SV Lippstadt 08 in der Regionalliga West, wo er in 62 Speien 15-mal traf und elf Assists lieferte. Er bleibt der Liga also weiter erhalten - und geht für Fortuna Köln auf Torejagd.

Wegberg-Beeck holt Paul Daniels

Beim FC Wegberg-Beeck haben sie derweil ganz andere Sorgen. Der Abstieg aus der Regionalliga West ist beschlossen und nun geht es darum, ein gutes Team für die Mittelrheinliga auf die Platte zu stellen.

Ein Baustein wird dabei Innenverteidiger Paul Daniels sein. Der 22-Jährige kommt von Borussia Freialdenhoven. In seiner Jugend wurde der 1,94 Meter große Linksfuß im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet.

Für Borussia Freialdenhoven und den SV Eilendorf kam Daniels auf insgesamt 60 Einsätze in der Mittelrhein. In der abgelaufenen Saison stand er 24-mal in der Startelf.

„Wir freuen uns sehr über seine Zusage. Trotz einiger Angebote und Anfragen von Ligakonkurrenten hat er sich schlussendlich für den FC Wegberg-Beeck entschieden. Als junger, ehrgeiziger und athletischer Spieler wird er unserer Abwehr viel Stabilität geben“, kommentierte sein künftiger Trainer Stephan Houben den Transfer.