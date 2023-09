Oberliga Niederrhein: Pleite in Hilden - Rückschlag für den KFC Uerdingen

Zum Start des achten Spieltags in der Oberliga Niederrhein hat der KFC Uerdingen einen Rückschlag kassiert. Beim VfB Hilden unterlagen die Krefelder mit 0:2.

Der KFC Uerdingen schien sich gerade auf dem Weg aus der Krise zu befinden - kassierte nun aber wieder einen Dämpfer. Beim VfB Hilden unterlag die Mannschaft von Trainer Marcus John am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:1) und verpasste es, in der Tabelle zu klettern. (Der Spielverlauf zum Nachlesen)

Die Partie brauchte einige Minuten Anlaufzeit. Dann kam Hilden zur ersten guten Chance - und schockte den KFC. Tuncay Altuntas scheiterte zunächst an Uerdingens Torhüter Robin Udegbe, doch Amin Bouzraa blieb hellwach und verwandelte den Abpraller zum 1:0 (17.). Die Führung spielte den Gastgebern natürlich in die Karten. Sie blieben das aktivere Team.

Kurz vor der Pause dann aber eine Großchance für den KFC: Dimitrios Touratzidis scheiterte an VfB-Keeper Yannic Lenze. So blieb es zur Halbzeit beim Rückstand aus Sicht der Krefelder. Mit Unmut verabschiedeten die Gästeanhänger ihre Mannschaft in die Halbzeit.

Bouzraa trifft gegen den KFC Uerdingen doppelt

Im zweiten Durchgang dauerte es ein wenig, dann aber begann der KFC, das Kommando zu übernehmen. Umso bitterer, was mit Einbruch der Schlussviertelstunde geschah. Mitten hinein in die Druckphase des John-Teams erhöhte Bouzraa mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 (76.).

Ein herber Rückschlag für die Uerdinger, die vergangene Woche einen 1:3-Rückstand gegen den SV Straelen aufgeholt hatten (4:3). Ein gutes Omen? Nicht an diesem Samstagnachmittag. Es blieb beim 0:2 aus Sicht der Gäste, ein Großteil der KFC-Fans verließ die Spielstätte schon vor Abpfiff.

Mit weiterhin nur neun Punkten aus sieben Partien könnte der KFC am Sonntag in die untere Tabellenhälfte abrutschen. Hilden kann sich zumindest vorübergehend über den Sprung in die Spitzengruppe freuen.

Am kommenden Spieltag gastieren die 03er bei Hamborn 07 (Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr). Der KFC empfängt tags zuvor Union Nettetal in der Grotenburg (7. Oktober, 18 Uhr).

VfB Hilden - KFC Uerdingen 2:0

Hilden: Lenze - Dombe (63. Gatzke), Schmetz, Müller, Heinson - Wagener, Percoco (84. Brüggehoff), Altuntas, zur Linden, Harouz (76. Demir), Bouzraa

Uerdingen: Udegbe - Schlösser, Blum, Haar, Härtel, Abel, Kenia, Klein (83. Baydar), Touratzidis, Simoes Ribeiro (46. Odenthal), Weber (80. Talarski)

Tore: 1:0 Bouzraa (17.), 2:0 Bouzraa (72.)

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk