Oberliga Westfalen: Lotte-Trainer Lübbers baut im Derby auf Neuzugang

Die Sportfreunde Lotte sind in der Oberliga Westfalen noch ungeschlagen. Das soll auch nach dem Derby bei Eintracht Rheine der Fall sein.

Der Lucky Punch sollte nicht mehr gelingen. Die Sportfreunde Lotte kamen am zweiten Spieltag der Oberliga Westfalen nicht über ein 0:0 bei Victoria Clarholz hinaus.

Der Aufstiegskandidat bleibt dennoch vorerst ungeschlagen. Ganz zur Freude von SFL-Trainer Fabian Lübbers. „Wir sind immer noch positiv“, sagte er. „Wir haben jetzt vier Punkte und zu Null gespielt.“

Den verpassten Chancen gegen Clarholz trauerte er zwar ein wenig nach, aber „man muss auch so zufrieden sein“. Denn lange dürfte das Spiel nicht mehr in den Köpfen der Sportfreunde haften bleiben. „Es wird eine kurze Trainingswoche“, meinte Lübbers. Schon am kommenden Freitag steigt das Derby gegen Eintracht Rheine (25. August, 19.30 Uhr).

„Derby unter Flutlicht; die Jungs brennen auf das Spiel“, sagte Lübbers. „Wir wollen am Freitagabend dann mit sieben Punkten dastehen, darauf werden wir hinarbeiten. Wir wollen unsere Chancen besser nutzen als noch in Clarholz.“

Victoria Clarholz: Hillemeier – Baum, Brück (76. Van Der Veen), Büscher, Linnemann – Aciz, Aygün (90.+4 Wiedemann), Muja – Cinar (65. Flock), Cylkowski, Wöstmann (76. Pollmann) Hillemeier – Baum, Brück (76. Van Der Veen), Büscher, Linnemann – Aciz, Aygün (90.+4 Wiedemann), Muja – Cinar (65. Flock), Cylkowski, Wöstmann (76. Pollmann) Sportfreunde Lotte: Beckemeyer – Brodersen Salvador (77. Fontein), Kiene, Lübke, Sabah – Elezi, Ibrahim (61. Dogan), Nyuydine – Özdemir (46. Determann), Marzullo (68. Ritter), Heider Schiedsrichter: Thorsten Milde Zuschauer: 280

Einer, der dabei von Anfang an helfen könnte, ist Neuzugang Philip Fontein. Der 29 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler ist erst in der vergangenen Woche vom Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke zum Oberligisten aus Lotte gewechselt. Zuvor spielte er unter anderem für die U23 des FC Schalke 04. In Clarholz feierte er gleich sein Debüt bei seinem neuen Verein. „Er bringt sicherlich eine andere Qualität mit und hat schon kluge Pässe gespielt“, lobt Lübbers.

Ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub

Zwar sei er körperlich noch nicht ganz da, wo ihn die SFL-Verantwortlichen haben wollen, eine Verstärkung für die eigene Offensive ist er aber allemal. Seine Abschlussstärke und sein Auge für die Mitspieler könnte auch im Derby ausschlaggebend werden. Ob Fontein bereits von Anfang an spielen wird, entscheidet sich nach der Trainingswoche. Der Neuzugang dürfte motiviert sein. Denn einen Großteil seiner 185 Oberliga-Spiele in Westfalen absolvierte er für Eintracht Rheine.