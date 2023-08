SF Lotte: 82 Scorerpunkte in der Oberliga - SF holen ehemaliges Schalke-Talent

Die SF Lotte sind einer der Titelfavoriten in der Oberliga Westfalen. Nach einem guten Start haben sie nun noch einmal nachgelegt.

Mit dem souveränen 4:1 gegen Westfalia Rhynern haben die SF Lotte einen gelungenen Start in die Spielzeit der Oberliga Westfalen hingelegt.

Vor dem zweiten Spieltag, an dem es für Lotte am Samstag (19. August, 17 Uhr) zum TSV Victoria Clarholz geht, hat die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers personell noch einmal nachgelegt.

Mittelfeldspieler Philip Fontein, der zuletzt beim Regionalligisten Altglienicke unter Vertrag stand, wo er im abgelaufenen Spieljahr als Führungsspieler lediglich eine einzige Ligapartie verpasste, wechselt ans Lotter Kreuz. Und der 29-Jährige kennt sich in der Oberliga bestens aus. Hier spielte er schon für Schalke II oder Eintracht Rheine. Seine starke Bilanz in der Oberliga: 184 Partien, 55 Tore, 27 Vorlagen. Hinzukommen 20 Scorerpunkte in 80 Regionalliga-Begegnungen.

Lübbers betont: "Ich kenne Philip aus meiner Schalker Zeit. Er ist mit der Oberliga Westfalen durch seine langjährige Station in Rheine sehr gut vertraut, kann uns mit seiner Qualität definitiv bereichern und jungen Spielern unter die Arme greifen. Wir standen mit ihm schon recht lange in Kontakt. Nun kehrt er in die Region zurück, aus der er kommt.“

Der Spieler freut sich auf seine dritte Station in der Oberliga Westfalen: "Mein erster Eindruck von der Mannschaft ist super. Ich wurde hier sehr gut aufgenommen, was einen Start natürlich immer einfacher macht. Jetzt ist es wichtig, optimal reinzukommen. Man konnte bisher sehen, dass eine große Qualität im Kader steckt und ich verfolge genau das Ziel, was der Verein verfolgt. Dabei will ich bestmöglich helfen!“

Fontein wurde in Ochtrup geboren und genoss einen großen Teil seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Twente Enschede in den Niederlanden. Allerdings zählen ebenso Preußen Münster sowie Eintracht Rheine zu den Nachwuchsteams des zentralen Mittelfeldspielers.