Der 1. FC Köln hat eine weitere Personalie geklärt. Ein Innenverteidiger bleibt an Bord und soll an den Profikader herangeführt werden.

Julian Pauli, Kapitän der U19-Bundesliga-Mannschaft, bleibt beim 1. FC Köln und hat einen "langfristigen Lizenzspielervertrag" unterschrieben. Das teilte der "Effzeh" mit, ohne die Dauer des Arbeitspapieres zu verraten.

"Ich freue mich, meinen ersten Lizenzspielervertrag beim 1. FC Köln unterschrieben zu haben. Ich bin vor drei Jahren vom BVB nach Köln gekommen und habe mich hier auf Anhieb wohlgefühlt. Ich bin zwar in Düsseldorf aufgewachsen, fühle mich mittlerweile aber wie ein echter Kölner. Die Stadt und der Club passen sehr gut zu mir. Ich möchte mich hier durch hartes Training weiterentwickeln, um irgendwann im RheinEnergieSTADION auflaufen zu können. Das ist mein großes Ziel", sagte Pauli zu seinem neuen Kontrakt.

Das könnte möglicherweise schon früher der Fall sein, als man hätte erwarten dürfen. Mit Jeff Chabot ist der Abwehrchef der vergangenen Saison bereits von Bord gegangenen und hat beim VfB Stuttgart unterschrieben. Sein Pendant Timo Hübers hat sich dagegen zu Köln bekannt und geht mit in Liga zwei. Wegen der auferlegten Transfersperre darf der Effzeh in diesem Sommer keine externen Spieler dazuholen.

Umso wichtiger ist die Personalie Julian Pauli. "Julian bringt vieles mit, um ein richtig guter Innenverteidiger zu werden. Seine Robustheit, sein Tempo, seine Zweikampfstärke und allen voran auch seine Mentalität sorgen für viel positive Fantasie in seiner weiteren Entwicklung. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Julian auch zukünftig daran arbeiten können, aus dieser Fantasie Realität werden zu lassen und seinen Durchbruch in unsere Lizenzspielermannschaft zu realisieren", sagte Geschäftsführer Jens Keller.

Pauli wurde am 18. Juli 2005 in London geboren, zog im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern aus England nach Deutschland und wuchs in Düsseldorf auf. Er spielte in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Im Sommer 2021 wechselte Pauli vom BVB zur U17 des 1. FC Köln. In der Saison 2022/23 gewann er mit der U19 den DFB-Pokal der A-Junioren. In einem spektakulären Finale besiegte der FC den FC Schalke 04 mit 4:3 nach Verlängerung.

Pauli kam bereits für die deutsche U16-Nationalmannschaft und für das DFB-U17-Perspektivteam zum Einsatz. Beim FC absolvierte Pauli bislang 16 Ligaspiele in der B-Junioren-Bundesliga West, 26 Partien in der A-Junioren-Bundesliga West, zwei in der A-Junioren-Meisterschaft, drei im DFB-Pokal der A-Junioren und vier in der Regionalliga West. Dabei erzielte der Verteidiger insgesamt fünf Tore.