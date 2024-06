Der KFC Uerdingen stellt sich aktuell in allen Bereichen neu auf. Auf der sportlichen Ebene soll auch ein "Supervisor" eingestellt werden. Und hier fällt ein Name einer Schalke-Legende.

Der Einstieg von Mehmet Eser, Inhaber der Spielerberater-Agentur "M-Soccermanagement", beim KFC Uerdingen rückt immer näher. überlebenswichtigen Sponsorenverträge sollen auch schon vor dem Abschluss stehen. Das berichtet die "Westdeutsche Zeitung".

Was die "WZ" berichtet, ist auch, dass der KFC Uerdingen mit Alexander Lipinski und Dimitrios Touratzidis zwei Spieler unter Vertrag haben soll. Die ersten zwei fixen Akteure für 2024/2025. Zumindest im Fall Torjäger Touratzidis liegen RevierSport andere Informationen vor.

RS erfuhr aus dem Umfeld des Spielers, dass sich dieser über die WZ-Meldung sehr verwundert zeigte. Grund: Ihm liege noch gar kein unterschriftsreifes KFC-Angebot vor. Heißt - Stand: 11. Juni - ist die Zukunft des 16-Tore-Mannes noch völlig offen - RS berichtete darüber.

Neben dem noch völlig offenen Mannschaftskader der Uerdinger sind noch viele andere personelle Baustellen beim KFC ungelöst. Das soll sich aber laut den Aussagen der Verantwortlichen in der "WZ" schon in den nächsten Tagen ändern.

Ich kann verraten, dass wir bisher zwei sehr lose Gespräche mit Herrn Eser geführt haben - ohne, aber richtig konkret zu werden. Ich weiß noch nicht so recht, welche Rolle ich beim KFC übernehmen soll. Rüdiger Abramczik

Demnach soll bis Ende der Woche ein neuer Cheftrainer - wahrscheinlich Michel Dinzey vorgestellt werden. Diesem soll Rene Lewejohann, der bis dato als neuer Trainer beim SV Scherpenberg am 1. Juli 2024 loslegen wollte, als Assistent zur Seite gestellt werden. Und: Rüdiger Abramczik soll als neuer Supervisor, eine Art "Chef-Berater" im Hintergrund, im Gespräch sein.

RevierSport konfrontierte die 68-jährige Schalke-Legende mit diesem Gerücht. "Ich habe mich auch gewundert, dass das schon in der Zeitung stand. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich kann verraten, dass wir bisher zwei sehr lose Gespräche mit Herrn Eser geführt haben - ohne, aber richtig konkret zu werden. Ich weiß noch nicht so recht, welche Rolle ich beim KFC übernehmen soll. Am Mittwoch haben wir noch einen Termin. Vielleicht kann ich am Donnerstag schon mehr berichten", erklärt Abramczik, der 316 Bundesligaspiele für den FC Schalke 04 absolvierte und auch 19 Mal das Deutschland-Trikot als Nationalspieler repräsentierte.

Er ergänzte: "Mit dem Wort Supervisor kann ich auch nicht so viel anfangen (lacht). Das kommt wohl aus dem Englischen. Klar ist aber schon, dass der KFC Uerdingen als großer Traditionsklub seinen Reiz besitzt."