Test: Mit so vielen Fans rechnet der ETB gegen RWE - Das ist das ETB-Ziel 2023/2024

Am Samstag, 8. Juli (17 Uhr), empfängt der ETB Schwarz-Weiß Essen seinen Nachbarn Rot-Weiss Essen zum Testspiel. Die Verantwortlichen hoffen auf eine ordentliche Kulisse.

Schwarz-Weiß Essen gegen Rot-Weiss Essen: Seit Jahren kommt es im Sommer zu diesem traditionellen Testspiel am Uhlenkurg. So auch am Samstag, 8. Juli 2023 (17 Uhr, RevierSport-Liveticker).

"Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Es ist jedesmal ein Highlight. Ich hoffe, dass wir am Ende um die 2000 Fans begrüßen dürfen. Je mehr, desto besser", sagt Karl Weiß, erster Vorsitzender des ETB. Zur Info: Alle Kinder bis zum 14. Lebensjahr, die mir einem Trikot des ETB oder RWE zum Uhlenkrug kommen, erhalten freien Eintritt.

In der abgelaufenen Saison kam es gleich zweimal zu diesem Duell - in der Sommervorbereitung 2022 und später im Niederrheinpokal-Viertelfinale. Der ETB unterlag mit 0:2 im Testspiel und dann in einer verrückten Pokal-Partie, in der der Oberligist schon 0:3 hinten lag, im Elfmeterschießen.

Folgt nun im dritten Anlauf die Revanche? "Ach, Quatsch. Es geht nullkommanull um das Ergebnis. Das ist am Samstag ein freundschaftlicher Vergleich zwischen zwei Kooperationspartnern. Es geht darum, dass sich beide Mannschaften den Essener Fußballfans ordentlich präsentieren und das sich niemand verletzt", antwortet Weiß.

Der ETB hat einige neue Spieler in seinem Kader. Trainer Damian Apfeld muss auch den Abgang seines 50-Tore-Angrifs aus der vergangenen Saison kompensieren. Denn Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II) und Marcello Romano (SC Preußen Münster II) haben den Essener Süden verlassen. "Ja, klar. Es wird darum gehen, diese Jungs zu ersetzen. Das wird nicht einfach. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir das schaffen können. Wir haben auch gute, talentierte Burschen dazubekommen. Wie zum Beispiel Mehmet Timur Kesim, der es bei RWE nicht geschafft hat und bei uns durchstarten will. Ihm trauen wir einiges zu", sagt Weiß.

Das gilt auch für die ETB-Mannschaft im Allgemeinen. Weiß glaubt daran, dass das Apfeld-Team nach Platz fünf in der Vorsaison wieder in den unter den besten Fünf landen kann. "Wenn wir verletzungsfrei durch die Saison kommen, dann werden wir in der Spitzengruppe mit Uerdingen, Straelen, Hilden und Velbert mitmischen. Ich hoffe, dass uns das so lange wie nur möglich gelingt."

Und RWE? Weiß: "Ich hoffe, dass Rot-Weiss Essen eine erfolgreiche Saison spielt. Mit diesem Zuschauer-Volumen ist immer etwas drin. Die Fans könnten die Mannschaft bei einem guten Saisonstart tragen."